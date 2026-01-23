快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

宜蘭近海規模4.2地震 花蓮、宜蘭、臺東最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
01/23-13:41宜蘭縣近海發生規模4.2有感地震
01/23-13:41宜蘭縣近海發生規模4.2有感地震

2026年1月23日13時41分，宜蘭縣近海發生一起規模4.2的淺層地震，震源深度約5.0公里，震央位於宜蘭縣政府南方約45.9公里處。此次地震為鄰近日海域震動，多個鄰近縣市明顯感受到搖晃。

最大震度3級地區:花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣

最大震度3級的地區包括花蓮縣和平鄉、宜蘭縣南澳鄉及臺東縣臺東市。在震度3級範圍內，幾乎所有人均能感覺到搖晃，房屋結構雖未受損，但碗盤、門窗及懸掛物會發出聲響。該級震度提醒民眾應立即檢查周遭是否存在掉落物，並注意隨時可能發生的餘震。建議民眾保持警覺，遠離不穩固物品並做好避難準備。

最大震度1級地區:南投縣、新北市

南投縣及新北市部分地區觀測到最大震度1級，屬微震範圍，僅在靜止狀態下可感受輕微搖晃，無須擔心結構受損，毋須特殊防範措施。

此次地震的芮氏規模4.2，屬於能釋放中低強度能量的淺層地震。雖然震度未達更高等級，但仍提醒民眾重視防震安全，做好基本地震應變準備。居家及工作場所應確保家具固定牢靠，並熟悉附近安全避難路線。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

延伸閱讀

花蓮老家協會攜手公益平台送年菜 獨居嬤笑開懷「100分的好吃」

「保濕噴霧雨」終於要掰了 明起好天氣 下周不排除冷氣團再襲

新竹香山區19:08發生規模2.4淺層地震 最大震度1級

藍營花蓮縣長民調出爐…葉耀輝反彈批「一場鬧劇」 縣黨部回應

相關新聞

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

今天下午1時41分，花蓮外海有感地震。待中央氣象署公布地震報告。

健保年用量逾1200萬 常見過敏藥不純物超標 食藥署要求回收28萬餘錠

過敏治療用藥「“美時”停敏膜衣錠5毫克」藥品因安定性試驗發現不純物超出上限，恐影響藥品品質與療效，業者主動通報衛福部食藥...

冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界

強烈冷氣團挾帶低溫與水氣襲台，合歡山昨晚降下冰霰，整夜斷斷續續，至今天上午累積成一片雪白景象。武嶺一帶冰霜厚度約10公分...

玉山絕美銀白世界 鄭明典讚嘆：雲散、風光明媚

今天強烈大陸冷氣團減弱，水氣有減少趨勢，各地天氣陸續好轉，部分地區可見陽光。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享從中央氣象...

放晴了！ 回暖但入夜輻射冷卻陡降溫 下周二不排除又有冷氣團

今天開始冷空氣逐漸減弱，水氣也有減少的趨勢，各地氣溫回升，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，西半部地區都可見陽光，...

女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困

39歲許姓女子日前到台中市龍井區新屋打掃，卻遇電梯機械故障受困，由於許女當時未攜帶手機進電梯，她機警想起正佩戴著無線藍牙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。