宜蘭近海規模4.2地震 花蓮、宜蘭、臺東最大震度3級
2026年1月23日13時41分，宜蘭縣近海發生一起規模4.2的淺層地震，震源深度約5.0公里，震央位於宜蘭縣政府南方約45.9公里處。此次地震為鄰近日海域震動，多個鄰近縣市明顯感受到搖晃。
最大震度3級地區:花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣
最大震度3級的地區包括花蓮縣和平鄉、宜蘭縣南澳鄉及臺東縣臺東市。在震度3級範圍內，幾乎所有人均能感覺到搖晃，房屋結構雖未受損，但碗盤、門窗及懸掛物會發出聲響。該級震度提醒民眾應立即檢查周遭是否存在掉落物，並注意隨時可能發生的餘震。建議民眾保持警覺，遠離不穩固物品並做好避難準備。
最大震度1級地區:南投縣、新北市
南投縣及新北市部分地區觀測到最大震度1級，屬微震範圍，僅在靜止狀態下可感受輕微搖晃，無須擔心結構受損，毋須特殊防範措施。
此次地震的芮氏規模4.2，屬於能釋放中低強度能量的淺層地震。雖然震度未達更高等級，但仍提醒民眾重視防震安全，做好基本地震應變準備。居家及工作場所應確保家具固定牢靠，並熟悉附近安全避難路線。
