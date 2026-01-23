快訊

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第9號顯著有感地震報告，今天下午1時41分，在宜蘭縣政府南方45.9公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模4.2地震，地震深度5公里。

各地最大震度：花蓮縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度3級、台東縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級。

