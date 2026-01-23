AI高階算力成醫療新戰場 高醫搶先部署輝達B300 GPU拚智慧醫療

AI高階算力輔助醫療首例！高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，導入院內臨床應用，從影像判讀、臨床決策、病人風險評估及個人化治療建議，協助醫師做出更準確判斷，大幅提升醫療品質與效率，高醫院長王照元說，這顆GPU算力足足增加一百倍，算力即戰力成為精準醫療指標。

高醫今天舉辦NVIDIA B300 GPU高效能運算平台啟用儀式，這套運算系統由中華系統整合統籌規畫，採用美超微SYS-422GS系列液冷系統，搭載輝達最新一代HGX B300 GPU伺服器及英特爾處理器，提供高速穩定、低耗能的算力。

王照元指出，近年生成式AI與大語言模型快速發展，智慧及精準醫療成各醫療體系的兵家必爭之地，從臨床決策、影像判讀到精準醫療與院務管理，AI也扮演核心關鍵。

王照元說，原本院內使用NVIDIA H200 GPU，現在升級到B300算力大約提升一百倍，導入臨床協助醫師做出更準確的判斷，也能降低護理人員負擔，讓重複性工作下降，病人獲得更好、更精準醫療與照護。

他也提到，這樣的算力也有助次世代基因定序資料庫與AI整合，讓癌症的防治、預防更精準、更全面，另也導入AI-Stack管理平台，讓跨科別醫療與研究團隊共享運算資源與醫療資訊，且專注在模型訓練與臨床應用上，不只是提升研發效率，也能確保運作穩定與安全，讓科技真正成為臨床上的好夥伴。

美超微總經理林振瑋指出，這次建置高效能運算平台重視低能耗的能源系統，預估可降低4成耗能，朝向智慧減碳與永續治理，提供高品質醫療服務的同時，也能為社會與環境盡一分責任。

英特爾商用業務總監鄭智成表示，這次B300 AI伺服器架構，整體系統是搭配Intel的處理器，資料會先在CPU端進行預處理，再交由GPU進行演算法的訓練與推論，形成完整、且高效能系統，這也是目前業界最先進架構之一，在醫療影像辨識方面，包括X光片、斷層切片，都能協助醫師更快速、更精準地判斷與診斷，大幅節省時間。

高醫大董事長陳建志表示，高醫推動AI選擇高效能、低能耗運算架構，讓科技創新與環境責任並行，以「需求之所在，高醫之所在」為核心，希望讓AI成為支持醫療專業、守護病人與照顧醫護的可靠夥伴。 高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台。記者郭韋綺／攝影 高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台。記者郭韋綺／攝影 高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台。記者郭韋綺／攝影