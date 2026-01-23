228和平紀念日台鐵加開84列次 1月27日0時開放訂票

台鐵公司因應和平紀念日疏運旅客需要，自2月26日（周四）起至3月2日（周一）共計5天，全線加開各級列車共計84列次。本次加開班次，自1月27日下周二的零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

其中，包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另東線實名制列車班次，台鐵公司表示，1月28日下周三的零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。