不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

醫療科技快速，過去令人卻步心臟手術，迎來「不開胸、少疼痛、快恢復」新時代。嘉義基督教醫院引進達文西機器手臂心臟手術，1年累積超過30例，協助心臟疾病患者縮短住院加速復原，重拾生活。嘉基上午舉辦成果發表會，邀接受手術病人現身見證。

63歲徐姓男子因二尖瓣脫垂合併感染性心內膜炎，病情急迫遲遲無法下決心治療。得知傳統心臟手術需鋸開胸骨，充滿恐懼，反覆上網查資料、詢問親友猶豫不決。直到得知嘉基達文西機器手臂微創心臟手術，傷口小、無須鋸胸骨，才燃起希望，選擇心臟外科團隊執行「達文西二尖瓣膜修補手術」。術後重獲新生徐男感謝醫療團隊，如今能順暢呼吸、恢復正常生活，覺得非常幸運，鼓勵病友勇敢面對疾病，及早與專業醫師討論治療選項，才能把握最佳時機。

醫師陳胤嘉指出，二尖瓣位於左心房與左心室之間，若閉合不全導致血液逆流，恐引發呼吸喘、心臟衰竭，甚至增加心律不整與中風風險。徐男因瓣膜感染，治療刻不容緩，經完整評估與充分溝通後，團隊選擇達文西微創術式，精準切除感染病灶，同時成功保留並修補自體瓣膜，手術成果理想。

心臟手術許多民眾停留在「鋸開胸骨、留下長疤、復原期漫長」刻板印象，心臟外科邁入機器手臂微創時代。嘉基率先實踐「達文西也能修心臟」，打造南部唯一具備「達文西心臟手術指導醫師」資格陳胤嘉領軍的專業團隊。

達文西系統具備高倍放大、立體高解析視野，能在複雜組織中清楚辨識病灶，靈活穩定器械可同步切除與止血，大幅降低術中出血風險，讓精細困難心臟修補手術，也能在微創條件下安全完成。較傳統開胸手術，達文西心臟手術傷口小、疼痛感明顯降低，病人恢復更快，術後生活品質大幅提升。

嘉基副院長楊正三指出，嘉基是南部唯一由具備「達文西心臟手術指導醫師」資格專家領軍醫療團隊，為雲嘉南區心臟醫療立下關鍵里程碑。嘉基已能成熟執行達文西瓣膜修補、置換及冠狀動脈繞道手術，讓患者不必北上，在地享有與國際同步高階心臟微創醫療。 嘉義基督教醫院引進達文西機器手臂心臟手術，1年累積超過30例，協助心臟疾病患者縮短住院加速復原，重拾生活。嘉基上午舉辦成果發表會。圖／嘉基提供 嘉義基督教醫院引進達文西機器手臂心臟手術，1年累積超過30例，協助心臟疾病患者縮短住院加速復原，重拾生活。嘉基上午舉辦成果發表會。圖／嘉基提供 嘉義基督教醫院引進達文西機器手臂心臟手術，1年累積超過30例，協助心臟疾病患者縮短住院加速復原，重拾生活。嘉基上午舉辦成果發表會，邀接受手術病人現身見證。圖／嘉基提供