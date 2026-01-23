冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界

強烈冷氣團挾帶低溫與水氣襲台，合歡山昨晚降下冰霰，整夜斷斷續續，至今天上午累積成一片雪白景象。武嶺一帶冰霜厚度約10公分，昆陽、武嶺、松雪樓周邊宛如冰雪世界，吸引遊客上山賞景、拍照。

台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天上午7時恢復通行後，車潮隨即湧入，住在松雪樓的遊客一早外出堆雪人，武嶺亭聚集不少人潮，山區再現追雪熱潮。

公路局指出，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段，部分路面及路肩仍有結冰未融情形，限加掛雪鏈車輛通行，並將視實際路況機動調整限掛雪鏈範圍。另因武嶺至松雪樓路段道路蜿蜒、背陽側結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛並加掛雪鏈行駛。

公路局也提醒，山區天候與路況變化快，民眾上山前務必留意最新交通管制與氣象資訊，並做好防寒與行車安全準備，以免發生危險。 合歡山下起冰霰，道路一片雪白。圖／林保署南投分署提供 合歡山下起冰霰，道路一片雪白。圖／林保署南投分署提供 合歡山下起冰霰，遠眺地面、屋頂，如同撒上白色糖霜。圖／林保署南投分署提供 合歡山下起冰霰，遊客興奮堆起雪人。圖／林保署南投分署提供