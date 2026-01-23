冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界
強烈冷氣團挾帶低溫與水氣襲台，合歡山昨晚降下冰霰，整夜斷斷續續，至今天上午累積成一片雪白景象。武嶺一帶冰霜厚度約10公分，昆陽、武嶺、松雪樓周邊宛如冰雪世界，吸引遊客上山賞景、拍照。
台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天上午7時恢復通行後，車潮隨即湧入，住在松雪樓的遊客一早外出堆雪人，武嶺亭聚集不少人潮，山區再現追雪熱潮。
公路局指出，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段，部分路面及路肩仍有結冰未融情形，限加掛雪鏈車輛通行，並將視實際路況機動調整限掛雪鏈範圍。另因武嶺至松雪樓路段道路蜿蜒、背陽側結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛並加掛雪鏈行駛。
公路局也提醒，山區天候與路況變化快，民眾上山前務必留意最新交通管制與氣象資訊，並做好防寒與行車安全準備，以免發生危險。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言