影／曾文、南化水庫聯通管通水 卓榮泰：一條水管救了全世界

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影

行政院長卓榮泰今天參加台南曾文南化水庫間聯通管通水典禮。他說，5年前「世紀大旱」時因政府「高遠視野前瞻擘畫」，當時的初步聯通、才沒讓影響全世界的台灣高科技產業停擺，可說「一條水管救了全世界」，還連說兩次強調。

卓榮泰拒絕媒體提問，致詞結束前不忘提醒今年政府總預算國會還沒有審查，他說，任何一項政府預算，都會對未來每一代子孫造成重大的影響，這也是現在政府總預算一直沒辦法審查的最大隱憂，期待立法院能盡速全面審查，也讓像這樣造福後代子孫的延續性工程能夠持續下去。

南化水庫庫容小、負擔大，儲水量不及曾文及烏山頭六分之一，卻負擔台南6成民生產業用水。曾文、南化水庫間聯通管能有效提升用水效率。枯水期可將南化水庫原可能溢流水量引至烏山頭水庫蓄存，2000萬噸儲水相當1/4南化水庫存量。

該計畫投入133億元、今天宣布通水，全長約27.33公里、管線長度25公里，串聯曾文、南化、高屏堰，雙向供水輸水量達每日80萬噸。

水利署長林元鵬表示，有信心提供未來南部穩定水源，嘉義、台南、高雄南部供水更穩定，不會再出現2023年南化水庫6次溢流無法保存水資源的困境。

另東口堰設置小水力發電裝置，容量約2MW，經費6.5億元，預估年發電量約11百萬度。

林元鵬表示，新建時程長達7年，是因為施工難度太高，高低落差太大、進出路面狹窄必須排除對當地民眾影響。

他說，高雄、台南供水方式不同，高雄水多但水庫不足，可北送一天16萬噸。台南水庫儲水量大，枯水期台南可回送水支援高雄。

市長黃偉哲表示，這個工程真的是「非常艱苦卓絕的難度」，能夠克服真是非常不容易。台灣水量豐沛，卻被聯合國列為缺水地區，前幾年還經歷過百年大旱。怎樣把這珍貴稀缺的水資源留下來很重要。

曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，水利署長林元鵬說明南部用水困境與聯通管效益。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，水利署長林元鵬說明南部用水困境與聯通管效益。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，行政院院長卓榮泰參加通水典禮。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，台南市長黃偉哲說明台南缺水風險與因應之道。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，水利署長林元鵬說明南部用水困境與聯通管效益。記者周宗禎／攝影
曾文曾文南化水庫聯通管今天宣布通水，水利署長林元鵬說明南部用水困境與聯通管效益。記者周宗禎／攝影

