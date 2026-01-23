快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

58歲婦車禍胃腸「移位」入胸腔 醫療團隊微創手術搶回一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
女性傷患因腸繫膜血管破裂，骨盆腔大量出血。圖／大千綜合醫院提供
女性傷患因腸繫膜血管破裂，骨盆腔大量出血。圖／大千綜合醫院提供

58歲陳姓女子因車禍自撞導致全身多處重創、生命垂危，送往大千綜合醫院急診後，醫療團隊發現她的傷勢極為罕見且複雜，不僅胸腹部嚴重受損，連胃部與腸道都因強大撞擊力「擠」進胸腔內。大千外科部主任馮啟彥大膽採用「腹腔鏡微創手術」後，成功修補多處破裂，將傷者從鬼門關前拉了回來。

大千醫院指出，陳姓女子送抵急診時，出現嚴重的雙側氣胸與皮下氣腫，呼吸極度困難，經全身電腦斷層掃描發現，強大的撞擊力導致她的左側橫隔膜破裂，原本應在腹腔的胃部及部分腸道，竟位移進入左側胸腔，嚴重壓迫左肺，導致肺部無法擴張。此外，檢查更發現女子腸繫膜血管破裂，下腹部大量出血，且左腳踝骨折，背部還有大面積2至3度擦燙傷，傷勢遍布全身。

院方表示，面對如此複雜傷勢，傳統手術通常需要從上腹部一路劃開至下腹部，留下超過30公分的巨大傷口，對胸腹部同時重創的傷者來說，術後的劇烈疼痛與漫長的復原期將是巨大考驗。馮啟彥評估後，決定採取難度較高的「腹腔鏡微創手術」。

馮啟彥表示，透過腹腔鏡的三個小傷口，先往左上腹腔將移位的胃腸道拉回原位，並修補破裂的橫隔膜，接著要立即將鏡頭倒轉往骨盆腔，修補兩處大量出血的腸繫膜血管。這種方式不僅避開大面積傷口，也大幅減少病人的體力消耗。

經大千外科團隊完成胸腹部的緊急修補後，骨科與整形外科接手處理腳踝骨折及大面積燙傷，在跨科別團隊接力救治下，陳姓女子恢復良好，現已順利出院，轉由門診持續追蹤。

馮啟彥主任指出，一般人的橫隔膜是分隔胸腔（心、肺）與腹腔（胃、腸、肝）的屏障。當遭受巨大外力撞擊（如車禍、高處跌落）導致腹壓驟增，橫隔膜可能像氣球一樣破裂，導致腹腔器官移位進入胸腔。如果不即時處理，會導致肺部塌陷及器官壞死，危及生命。這名女性傷患發生「外傷性橫隔膜疝氣」，在臨床上並不常見，通常需要極大的腹部撞擊力才會發生，傷者全身多處受傷，顯示車禍當下經歷劇烈翻滾與撞擊。

他表示，重大外傷往往分秒必爭，此次能成功救回命危病患，除仰賴先進的微創技術，更是考驗急重症外傷團隊各司其職、合作無間的默契。

女子因巨大撞擊力導致外傷性橫膈疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
女子因巨大撞擊力導致外傷性橫膈疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
女性傷患經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。圖／大千綜合醫院提供
女性傷患經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥主任表示，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥主任表示，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。圖／大千綜合醫院提供

微創手術 團隊 外科

延伸閱讀

影／青少年憂鬱症 彰醫三方合作治癒國二生社交恐懼和拒學

台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

相關新聞

冷氣團發威下冰霰 合歡山凍成童話世界

強烈冷氣團挾帶低溫與水氣襲台，合歡山昨晚降下冰霰，整夜斷斷續續，至今天上午累積成一片雪白景象。武嶺一帶冰霜厚度約10公分...

放晴了！ 回暖但入夜輻射冷卻陡降溫 下周二不排除又有冷氣團

今天開始冷空氣逐漸減弱，水氣也有減少的趨勢，各地氣溫回升，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，西半部地區都可見陽光，...

女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困

39歲許姓女子日前到台中市龍井區新屋打掃，卻遇電梯機械故障受困，由於許女當時未攜帶手機進電梯，她機警想起正佩戴著無線藍牙...

建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋

墾丁近年觀光不振，屢屢被拿放大鏡檢視。台北建國中學舉辦畢業旅行到墾丁，21日晚上到某家餐廳用餐時，學生們指控合菜都是冷的...

玉山絕美銀白世界 鄭明典讚嘆：雲散、風光明媚

今天強烈大陸冷氣團減弱，水氣有減少趨勢，各地天氣陸續好轉，部分地區可見陽光。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享從中央氣象...

郵差送快捷郵件搭高鐵 網讚嘆上午寄下午到：付錢很值得

中華郵政的國內快捷郵件有不少是由台灣高鐵運送，Threads一名網友分享他搭高鐵時，親眼看到郵差在他面前「交易」，直呼「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。