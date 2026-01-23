玉山絕美銀白世界 鄭明典讚嘆：雲散、風光明媚

今天強烈大陸冷氣團減弱，水氣有減少趨勢，各地天氣陸續好轉，部分地區可見陽光。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享從中央氣象署玉山氣象站眺望玉山主峰照片，他表示，「雲散，風光明媚」。

這波強烈大陸冷氣團影響，玉山氣象站雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象。今天放晴，玉山主峰清晰可見，宛如銀白世界。中央氣象署提醒山友，上山前務必做好防滑措施。

中央氣象署說，今天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。