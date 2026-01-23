又有護理師被打…醫師公會4點聲明 指司法認定執行業務範圍太過限縮

台中市澄清醫院中港院區一名急診護理師遭患者酒後施暴，導致腦震盪。醫師公會全聯會表示，深感震驚與痛心，並對受傷同仁表達最誠摯的關懷與全力支持。

全聯會說，急診醫療是守護生命的第一線，醫療人員在高度緊繃與高風險的環境下，分秒必爭搶救病患生命，卻一再成為暴力事件的受害者，不僅危及醫療人員人身安全，更嚴重衝擊醫療體系正常運作與民眾就醫權益。全聯會提出四點呼籲：

一、第一醫事人員是全民健康的重要守護者，任何形式的醫療暴力，無論是肢體攻擊、言語恐嚇或其他非法行為，皆不可被容忍。

依《醫療法》第24條及第106條規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務之執行。醫療現場不容暴力，嚴正呼籲司法機關依法從嚴偵辦、嚴正處理，展現政府對「醫療暴力零容忍」的明確立場與行動決心。

二、近年來司法實務在認定「妨害醫療業務執行」時，對於「執行醫療業務」之範圍，仍多採取過於限縮的解釋，往往僅限於醫師或醫護人員正在進行特定醫療處置之瞬間，始認構成妨害醫療業務。

全聯會嚴肅指出，醫療照護具有高度連續性、整體性與即時性，尤其在急診室等高風險場域，醫師、護理人員與醫療團隊於整個診療流程中，皆是在執行醫療業務的一環。若醫療人員在因職務與病患互動、說明病情、引導治療或維持醫療秩序時遭受暴力，卻因不被認定為「正在執行醫療業務」而無法適用醫療法的保護，將使醫療現場安全防線出現重大破口。

全聯會呼籲主管機關與司法機關正視此一制度性問題，透過實務溝通、指引釐清，甚至檢討修法方向，使法律保障能真正貼近醫療現場實況，避免醫療人員在遭受暴力時，反而落入保護不足的困境。

三、醫療現場安全不應由醫療人員獨自承擔，本次事件中，幸有同事協助攔下施暴者，避免傷害擴大，但仍凸顯現場安全防護不足的風險。從制度面與執行面共同防範醫療暴力，才能真正保障醫療人員與病患的生命安全。

四、醫師與民眾站在同一陣線，醫療暴力的每一次發生，都是對醫療體系與社會信任的重大傷害。全聯會重申「醫療暴力，零容忍」，醫療人員因執行醫療行為所生風險，應受完整保障。期盼社會各界共同努力，讓醫療人員能安心執業，讓民眾能安心就醫，共同守護醫病互信與生命價值。

