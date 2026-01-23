快訊

強烈冷氣團掰了 夜晚清晨1原因有寒意 雲圖見長江流域以北大範圍積雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中國長江流域以北有大範圍白色的區塊，就是陸地上的積雪，若隱若現輻射狀線條，就是城鎮及街道範圍（會剷雪）。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
中國長江流域以北有大範圍白色的區塊，就是陸地上的積雪，若隱若現輻射狀線條，就是城鎮及街道範圍（會剷雪）。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強烈大陸冷氣團影響進入尾聲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天開始各地氣溫逐步回升，夜晚清晨因輻射冷卻效應，依然稍有寒意，日夜高低溫差增大，早出晚歸適時添加衣物。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強烈冷氣團搭配豐沛水氣，北方許多國家都降下大雪。從衛星雲圖上可以清楚看到，中國長江流域以北有大範圍白色的區塊，就是陸地上的積雪，若隱若現輻射狀線條，就是城鎮及街道範圍（會剷雪）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

