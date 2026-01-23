快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

打瘦瘦針體型小一號 耳朵卻悶悶 醫：瘦太快影響耳咽管 嚴重需手術

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情況下應呈閉合，只在吞嚥時打開，功能是確保耳壓平衡。圖／新光醫院提供
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情況下應呈閉合，只在吞嚥時打開，功能是確保耳壓平衡。圖／新光醫院提供

瘦瘦針已成民眾減重首選，迅速減重的同時，也衍生不少醫療問題。耳鼻喉科醫師指出，近期不少病人在診間，抱怨「耳朵悶悶的」、「常聽到自己講話回音」，雖不嚴重但仍很困擾，診治後發現是耳咽管功能不良、無法閉合，再詢問病人用藥史，才發現是打瘦瘦針，「瘦太快」導致脂肪流失，影響耳咽管閉合，嚴重時需要手術治療。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師郭又瑄說，近期門診出現不少「減重成功人士」，共通點是使用某藥廠瘦瘦針，他們抱怨耳朵不適，有如搭乘飛機，但不會疼痛，也沒有流出分泌物等症狀，檢查後發現是耳咽管功能出問題。

郭又瑄說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間連通管道，正常情況下應呈閉合，只在吞嚥時打開，功能是確保耳壓平衡，排出分泌物保護中耳，並避免鼻腔病菌流至耳腔。

郭又瑄說，耳咽管阻塞或不可閉合都可能導致病人不適，「太塞或太通都不行」，耳咽管阻塞可能導致中耳積水，致病原因包括上呼吸道感染、過敏反應、鼻竇炎、胃食道逆流、鼻咽癌等；耳咽管開放是較容易被忽略的症狀，臨床上包括耳悶感、聽到講話回音，且病人躺下時症狀稍有緩解，運動時症狀加劇，而導致耳咽管開放的原因，是粘膜厚度異常變薄。

病人體重劇烈下降，會連帶導致粘膜、脂肪變薄，導致耳咽管功能出現異狀。郭又瑄指出，除用藥導致體重異常快速下降，高齡、荷爾蒙異常也會導致耳咽管異常，相關症狀常在停經前後女性身上發現，多數情況經保守治療，適當進行鼻沖洗，病人多補充水分避免粘膜過度乾燥，並調節體重下降速度就能解決，但少部份病人經前述處置症狀仍未緩解，須接受手術治療。

郭又瑄說，耳咽管開口玻尿酸、自體脂肪注射手術，均可緩解病人耳咽管開放的情況，可在門診執行手術，許多期刊證明這些方法安全有效，病人實際回饋，雖不到百分之百恢復，但不像手術前如此不適，建議民眾新年期間，如有親戚減重成功，體型突然小一號，卻抱怨耳朵症狀，可提醒盡快就醫檢查。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管開放容易被忽略，主要症狀包括耳悶感、聽到講話回音，躺下時稍有緩解，運動時症狀加劇。圖／新光醫院提供
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，耳咽管開放容易被忽略，主要症狀包括耳悶感、聽到講話回音，躺下時稍有緩解，運動時症狀加劇。圖／新光醫院提供
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，近期門診開始出現不少「減重成功人士」，共通點是使用某藥廠瘦瘦針，他們抱怨耳朵不適，有如搭乘飛機，但並不會疼痛，也沒有流出分泌物等症狀，檢查後發現是耳咽管功能出問題。記者林琮恩／攝影
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師郭又瑄說，近期門診開始出現不少「減重成功人士」，共通點是使用某藥廠瘦瘦針，他們抱怨耳朵不適，有如搭乘飛機，但並不會疼痛，也沒有流出分泌物等症狀，檢查後發現是耳咽管功能出問題。記者林琮恩／攝影

