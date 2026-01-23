放晴了！ 回暖但入夜輻射冷卻陡降溫 下周二不排除又有冷氣團

今天開始冷空氣逐漸減弱，水氣也有減少的趨勢，各地氣溫回升，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，西半部地區都可見陽光，只剩東半部地區有些降雨情形。下一波冷空氣下周二開始逐漸南下，影響到下周三；屆時北台灣氣溫有下降情況。

葉致均表示，下周二隨著東北季風或大陸冷氣團南下，北台灣氣溫明顯下降，從前一天高溫接近24、25度左右，到了下周二、下周三就會不超過20度。下周四之後溫度可能稍微回升，但之後可能還是有冷空氣遞補下來，屆時可能會有溫度下降情形。

今天中部以北到東半部地區雲量上清晨偏多，但是葉致均表示，到目前為止，乾冷空氣逐漸往台灣方向移動，西半部地區雲量逐漸減少，只剩下迎風面地區因為東北風影響，雲量還是有偏多狀況。中部以北地區雲量偏多，南部和南部地區雲量偏少的情形。

今天清晨低溫分布，葉致均表示，各地都有12度以下低溫，比較明顯低溫出現在雲林以南地區和台東地區，還有外島部分，都有10度以下低溫。平地最低溫為馬祖6.6度，台南市楠西區7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.9度。南投、雲林以南近山區、花東縱谷因為雲量偏少，反倒是有輻射冷卻作用，所以這些地方都有大範圍10度及其以下低溫。北部地區因為雲多，10至12度。

天氣現況，他說，迎風面因為東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區可能還是有些降雨情形出現，大台北地區也是會有零星降雨。西半部地區和外島恢復多雲到晴天氣為主。

葉致均表示，今天白天到明天清晨都是以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島會有降雨情形，大台北東側也會有零星降雨情況。不過，今晚開始東半邊水氣逐漸增加，北海岸、宜蘭地區降雨和今天白天相比會有逐漸增加趨勢。

未來降雨趨勢，葉致均說，明天整個東半邊水氣逐漸增多，東半部地區、恆春半島降雨情形和今天相比有明顯增大狀況，有局部較大雨勢發生機會。基隆北海岸、東半部地區、大台北東側會有降雨情形。周日、下周一水氣明顯減少，各地恢復多雲到晴天氣為主；迎風面東半部地區、恆春半島會有零星降雨。

葉致均表示，下周二開始預計會有一道鋒面通過，隨後就是會有華南水氣逐漸東移，整個降雨區域上明顯增廣。北部和東北部地區，整個北台灣地區都容易降雨，如果華南水氣比預期偏多，不排除中部地區、花東地區可能也會有零星降雨，其他地方雲量偏多。

水氣預計下周三開始逐漸減少，他說，下周四水氣明顯減少，只剩下東半部、恆春半島零星降雨，西半部地區恢復多雲到晴天氣。

葉致均表示，明天東半部地區雨勢可能變得比較明顯一點，另外就是下周二鋒面通過之後，天氣也會有明顯轉變。

未來溫度趨勢，葉致均表示，今天隨著強烈大陸冷氣團減弱，北部地區回升12至18度，其他地方超過20度。溫度逐步回升，下周一會是未來1周相對比較溫暖的時候，各地高溫可以來到24至26度，相當溫暖。

但是葉致均表示，下周二之後，另外一波冷空氣南下，北台灣地區溫度明顯下降，下周二、下周三整天氣溫不超過20度。這波冷空氣強度有可能接近大陸冷氣團等級，下周二、下周三，甚至到下周四清晨，各地低溫落在14至16度左右，整個溫度偏低狀況，留意氣溫變化。

葉致均表示，明天開始，西半部地區雲量偏少，新竹以南局部地區可能會有輻射冷卻作用，夜晚清晨偏冷，留意10度左右低溫出現。日夜溫差大，留意氣溫變化。這段回暖期間，周日清晨、下周一清晨，中南部地區留意低雲或霧的影響，行車用路注意安全。下周一、下周二台東和恆春沿海留意長浪。這段期間高山留意路面結冰、濕滑現象。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供