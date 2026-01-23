高鐵加碼12班大學生5折優惠列車 1/27起開放購票

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔二天，台灣高鐵公司為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，特別規劃於2/24（二）、2/25（三），除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1/27（二）凌晨零時起，按本公司預售時程開放購票。歡迎大學生搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

