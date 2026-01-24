快訊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
害怕視力悄悄被偷走？六大「青光眼成因」要小心！ 圖片來源/Unsplash
害怕視力悄悄被偷走？六大「青光眼成因」要小心！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「青光眼成因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大青光眼成因有哪些。

提到青光眼，不少人會以為這是長輩才易得到的疾病，但青光眼的成因其實相當複雜，絕不僅限於單一族群。且青光眼患者在初期幾乎不會有明顯不適，因此許多人在發現視野缺損時，往往已錯過理想的治療時機。為了幫助民眾更全面了解青光眼，本篇彙整網友熱議的六大「青光眼成因」，帶你一次掌握潛藏在日常生活中的風險因子！

「年齡增長」使眼壓調節能力下降 長期「眼壓異常」恐影響視力

▲ 網友熱議TOP6青光眼成因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6青光眼成因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月網友針對「青光眼成因」的相關話題討論，可以發現聲量排行第一的關鍵因素正是「年齡增長」。醫生解釋「隨著年齡增長，人的眼壓調節能力會下降」，進而提高罹患青光眼的風險，同時根據健保資料庫統計，全台青光眼患者人數逐年上升，且有年輕化趨勢。因此，不少醫師呼籲「35歲以上民眾每年應定期接受眼科檢查」，才能及早發現異常，進行治療。

至於聲量第二名的「眼壓異常」，同樣被許多人視為不可忽視的危險因子。若長期眼壓過高，便可能損害視神經。一位網友分享，自己在健康檢查時發現眼壓過高，進一步就醫後，確診為青光眼。此外，「高度近視或遠視」也在相關討論中被頻頻點名，因高度近視或遠視會改變眼球結構，進一步影響視神經健康，提高罹患青光眼的風險。

除了上述因素外，「全身性慢性病」、「遺傳因素」，以及「長期使用類固醇、抗癲癇或精神科藥物」同樣是網友熱議的青光眼成因。如糖尿病、高血壓或心血管疾病等，都可能間接影響眼部血流與視神經狀態。而遺傳也是導致青光眼的關鍵，便有網友分享自己因雙親有青光眼，因此每年一定會定期檢查眼睛，也有網友在21歲時便因家族遺傳而確診青光眼。另外，長期服用類固醇或特定神經藥物，也可能對眼壓造成影響，進而損害視神經，因此民眾在用藥期間更需留意視力變化並定期追蹤。

與其等到視野受損、視力明顯下降才正視問題，不如及早了解自身是否為青光眼的高危險族群，並定期進行眼科檢查。只要能及早發現、穩定追蹤，便有機會將視力受損的程度降到最低，讓青光眼不再成為無聲卻致命的視力殺手。


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「青光眼成因」相關討論則數。

觀測期間：2025/07/01~2026/01/01，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

