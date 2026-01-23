女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困
39歲許姓女子日前到台中市龍井區新屋打掃，卻遇電梯機械故障受困，由於許女當時未攜帶手機進電梯，她機警想起正佩戴著無線藍牙耳機（AirPods），緊急透過語音撥打110求救。警方獲報後，火速聯手電梯工程師到場救援，成功化解「電梯驚魂記」。
台中市警局烏日分局龍井分駐所員警黃瓊云、劉螢融獲報有人受困住宅電梯，員警一邊通報鎖匠，一邊趕往現場。抵達後，電梯工程師在1樓敲擊電梯門試圖對話，隱約聽到許女的回應聲自頂樓傳來。為了搶時間，兩名員警不顧身上沈重的執勤裝備，直接衝上4樓頂樓確認受困位置，並在工程師快速排除故障後，順利開啟電梯門救出許女。
許女脫困後仍心有餘悸，她表示，當時她獨自到新屋打掃，沒想到搭電梯竟故障，按緊急通報鈕沒反應，手機也隨手放在電梯外的地板上，且周遭多為尚未入住的空戶，大聲呼救也無人應答，簡直是叫天天不應，叫地地不靈。就在極度恐慌中，她突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，於是嘗試連動手機撥打110與電梯公司，這才成功聯繫上外界。
事後了解，該電梯疑似因曾斷電導致主機板故障，且因屋主尚未正式入住，未安排定期檢修，才導致意外發生。
烏日警分局分局長謝博賢呼籲民眾，若是遇上受困電梯情形，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形；若受困時，電梯訊號差時，可試圖撥打緊急救難號碼「112」，同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救引起他人注意。
