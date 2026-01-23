快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

聽新聞
0:00 / 0:00

女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
許女（右）受困新房子電梯內，透過無線藍牙耳機打110 求救，在警方協助下順利脫困。圖／讀者提供
許女（右）受困新房子電梯內，透過無線藍牙耳機打110 求救，在警方協助下順利脫困。圖／讀者提供

39歲許姓女子日前到台中市龍井區新屋打掃，卻遇電梯機械故障受困，由於許女當時未攜帶手機進電梯，她機警想起正佩戴著無線藍牙耳機（AirPods），緊急透過語音撥打110求救。警方獲報後，火速聯手電梯工程師到場救援，成功化解「電梯驚魂記」。

台中市警局烏日分局龍井分駐所員警黃瓊云、劉螢融獲報有人受困住宅電梯，員警一邊通報鎖匠，一邊趕往現場。抵達後，電梯工程師在1樓敲擊電梯門試圖對話，隱約聽到許女的回應聲自頂樓傳來。為了搶時間，兩名員警不顧身上沈重的執勤裝備，直接衝上4樓頂樓確認受困位置，並在工程師快速排除故障後，順利開啟電梯門救出許女。

許女脫困後仍心有餘悸，她表示，當時她獨自到新屋打掃，沒想到搭電梯竟故障，按緊急通報鈕沒反應，手機也隨手放在電梯外的地板上，且周遭多為尚未入住的空戶，大聲呼救也無人應答，簡直是叫天天不應，叫地地不靈。就在極度恐慌中，她突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，於是嘗試連動手機撥打110與電梯公司，這才成功聯繫上外界。

事後了解，該電梯疑似因曾斷電導致主機板故障，且因屋主尚未正式入住，未安排定期檢修，才導致意外發生。

烏日警分局分局長謝博賢呼籲民眾，若是遇上受困電梯情形，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形；若受困時，電梯訊號差時，可試圖撥打緊急救難號碼「112」，同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救引起他人注意。

電梯 成功 頂樓

延伸閱讀

延續「兩新」政策 陸發4200億國債

陸32歲工程師周末赴公司途中猝死 搶救時還被拉入工作群

陸下達今年首批設備更新超長期特別國債 規模逾4200億

36歲科技公司員工電梯內突昏倒 警消電擊8次、院前葉克膜機制救命

相關新聞

女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困

39歲許姓女子日前到台中市龍井區新屋打掃，卻遇電梯機械故障受困，由於許女當時未攜帶手機進電梯，她機警想起正佩戴著無線藍牙...

建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋

墾丁近年觀光不振，屢屢被拿放大鏡檢視。台北建國中學舉辦畢業旅行到墾丁，21日晚上到某家餐廳用餐時，學生們指控合菜都是冷的...

郵差送快捷郵件搭高鐵 網讚嘆上午寄下午到：付錢很值得

中華郵政的國內快捷郵件有不少是由台灣高鐵運送，Threads一名網友分享他搭高鐵時，親眼看到郵差在他面前「交易」，直呼「...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

台南楠西7.4度！今冷空氣減弱降雨漸歇 早晚防輻射冷卻低溫

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，平地最低溫出現在連江縣南竿鄉6.6度，本島平地最低溫依序是台南市楠西區7.4度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。