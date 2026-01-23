搭高鐵返校加碼12班大學生5折票 1月27日凌晨起開放購票

今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔二天，台灣高鐵公司為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，特別規畫於2月24日（周二）、2月25日（周三），除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各3班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」。

台灣高鐵公司說，自1月27日下周二凌晨零時起，按高鐵公司預售時程開放購票。歡迎大學生搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

為提供大學生多元、便利的購票管道，高鐵公司表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。