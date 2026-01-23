第5屆公益彩券累積彩券盈餘達658.8億元

旅日作家張維中近日返台探親，原本期待重溫台灣濃厚的人情味，卻在一次用餐經驗中，意外體會到一場「震撼教育」。他今(23)日凌晨在臉書分享，日前前往華山看展，順道到捷運站附近的速食店用餐，因附餐無番茄醬而向店員索取，卻遭遇冷淡對待，讓他一度錯愕。

