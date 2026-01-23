今氣溫回升天氣轉乾 今晨中部以南比北部更冷原因曝
強烈大陸冷氣團減弱，水氣仍多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從台北站溫濕度變化，可以看出影響台灣的冷平流已經有減弱的趨勢，今天白天還會繼續緩慢的減弱，而且在較乾的空氣開始進來後，相對濕度會更有下降的機會，氣溫跟露點溫度的差距拉開，溫度將有繼續往上的空間。跟前兩天始終被壓在低點震盪的情況不太一樣，這是冷氣團在減弱的過程中常見的變化，尤其是濕冷型的冷氣團這種過程現象會比較明顯可見。
今天清晨台灣本島平地最低溫仍是在中部以南雲量較少的地方，吳聖宇說，配合局部輻射冷卻以及地形冷空氣堆積效應，全台平地最低溫出現在台南楠西7.4度，嘉義竹崎7.9度、雲林古坑8.3度、高雄內門8.4度、嘉義市東區也只有9.1度。
吳聖宇表示，相對北台灣雲量多沒有輻射冷卻，冷平流又逐漸減弱的情況下，最低溫出現在新北石碇10.0度，其他像新竹湖口10.6度、桃園平鎮10.9度、台北市南港以及基隆七堵都是11.1度。南部的輻射冷卻低溫比預期明顯，雲量始終不如預期多，從這兩天的溫度分布可以看出，這種因為雲量差異造成中南部相對較低溫的情況，不是特別罕見的情況。
今天乾空氣會逐漸進來，下半天之後會比較明顯，吳聖宇表示，大氣狀態趨於穩定，北台灣雲量漸少，中南部維持雲少有陽光天氣，東半部則還是有些短暫陣雨機會，各地白天溫度會上升，北台灣上升的趨勢比較明顯一些。
吳聖宇表示，明天的天氣稍微變得不穩定一些，西半部雲量會比先前的預期要來得多，東半部的降雨也可能比先前預期要來的明顯一點。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
