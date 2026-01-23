孕婦卸6000克雙胞胎！醫憶15年前案例「媽媽產後肚皮可被提起」

婦產科醫師謝元杰近日在臉書分享一起罕見接生經驗，表示一名母親懷有雙胞胎，兩名寶寶出生時體重皆超過3000公克，總重超過6000公克，讓醫師直呼：「至少15年沒再見過這樣的案例了！」

謝元杰醫師表示，一般雙胞胎寶寶體重超過2000公克就算健康標準，能雙雙突破3000公克的案例實屬罕見。他回憶，上一次遇到如此高體重的雙胞胎，是15年前的個案，當時媽媽因長時間承受腹部過度撐大，導致腹部皮下彈性纖維組織受損，產後肚皮鬆弛如「沙皮狗」，甚至「手指一捏還可以提起來」。不過這位媽媽卻看得很開，認為那是身為母親的「光榮印記」。

貼文一出，引來許多雙胞胎媽媽留言分享自身經驗。有媽媽提到自己37週多生產，寶寶體重分別為2975公克與2890公克；也有媽媽分享，曾在醫院ICU工作到臨產前，挺著肚子奔跑急救病患，令人敬佩。也有網友驚呼：「光孩子就6000公克，還不包括羊水和胎盤，真的太辛苦了！」

也有媽媽透露自己雙胞胎出生體重超過3000公克，創下醫院紀錄，並笑稱生產前特別補充牛肉與榴槤「衝體重」。不過，有網友提出不同觀點，指出歐洲、日本對孕婦體重控制較嚴格，新生兒普遍較小，質疑是否有必要將胎兒養到這麼大？反映出不同文化對「白白胖胖」新生兒的價值觀差異。