建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
建國中學。圖／報系資料照
建國中學。圖／報系資料照

墾丁近年觀光不振，屢屢被拿放大鏡檢視。台北建國中學舉辦畢業旅行到墾丁，21日晚上到某家餐廳用餐時，學生們指控合菜都是冷的，唯有水果柳丁是溫的，事後集體上網刷負評。對此餐廳解釋上菜前老師有確定是溫的，但學生集合入場後有時間差才會變冷。

當天餐廳的菜色包括獅子頭、雞腿、螢光咖哩、海茸等，水果是柳丁。學生們用餐時發現菜都是冷的，但柳丁卻是溫的，事後湧入Google Maps評論狂刷1星，寫道「實在難以下嚥，狗都不見得願意吃」、「別人是溫體牛，他是溫體柳丁」，也有建中學長稱每年都吃這家。

對此餐廳業者解釋，當天下午4時40分廚房開始上菜，上完菜老師還有先來觸摸「確認菜是熱的」，但等到學生整隊集合，進到餐廳準備用餐時已經5點多了，現在是冬天加上恆春落山風，過了近半個鐘頭菜一定會冷。另外柳丁可能放太靠近蒸魚，才會被加熱。

事後學生集體上Google Maps刷負評，業者認為，比起在網路上發言，還不如現場反應，可以即時處理。不過可能因為短時間湧入太多負評，遭系統辨識違規遭刪除，業者也澄清，自己並無法刪負評。

餐廳 負評 水果

