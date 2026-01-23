郵差送快捷郵件搭高鐵 網讚嘆上午寄下午到：付錢很值得

中華郵政的國內快捷郵件有不少是由台灣高鐵運送，Threads一名網友分享他搭高鐵時，親眼看到郵差在他面前「交易」，直呼「真是感嘆大眾運輸的便利」。其他網友表示，「快捷原來這麼快，那付錢很值得」、「早上11點寄，下午高雄就收到了」、「不知道郵差要不要付高鐵票」。

一名網友在Threads發文，原來郵局的限時信件是坐高鐵運送的，剛剛親眼目睹郵差在他面前交易，真是感嘆大眾運輸的便利。有熱心網友糾正是快捷郵件，並非限時信件。「那是快捷，上午11點前要寄出。要當天抵達的話還可以寄和欣客運、「快捷才有高鐵送吧，其他都是郵務卡車送」、「快捷才有」。

不少網友分享經驗，「一直都用快捷寄物品！比宅急便還快！只要在六都互寄，10點前送件、當天下午傍晚約7點前會到，真的超方便」、「每個郵局不一樣，有的是10點前要交寄，有的是11點，而且還要看收件地有沒有支援快捷區」、「上午寄快捷，很常晚上就收到了」、「我前幾天從台北寄到高雄左營，快到嚇到我了」、「快捷真的很快啊」。

其他網友留言，「信封花100多就可以搭高鐵，超划算」、「國道客運也有寄送郵件服務，站到站交寄直接上車載走，幾小時馬上寄到」、「在還沒有高鐵時，遊覽車、火車也有在運送。記得有次缺零件，桃園有貨，然後下午自行到台南交流道取貨。前幾天路過安定交流道，有檳榔攤還有接單的」、「小時候看過搭公車的大郵包」、「在東引當替代役的時候，常常送公文去直升機場，要送到馬祖」。

中華郵政公司2008年5月20日起與台灣高鐵公司合作開辦高鐵郵班，高鐵快捷郵件主要都會快捷區上午11時前互寄，收寄限制為重量5公斤以下、3號箱（含）以下材積，包裝妥適；禁寄與易碎物品勿交寄。

中華郵政表示，快捷郵件可裝寄信函、文件、資料、及貨樣商品，但是不得裝寄郵件處理規則第37條所列的禁寄交寄物品，除法令規定違禁品外，諸如物品性質有傷害或汙染郵件或裝載運送設備之虞者；易燃、易爆裂等危險物品；放射性物品、活生動物、猥褻妨害風化之文件或物品；其他法令規定禁止流通物品或違禁品等。