2026數位排毒爆紅！拒絕被演算法「綁架」 5招奪回人生主導權

2026年的願望清單反映人類最深層的渴望，全球最想完成的竟然是「數位排毒」。當「減肥」都退居第三位、澳洲立法「16歲以下禁用主流社群」，你還在被「演算法」綁架嗎？《遠見雜誌》教你科學斷網五招：從灰階模式到物理阻斷，別讓螢幕萎縮你的大腦，今天就拿回人生主導權！





「數位排毒」（Digital Detox）成為2026年最火紅的願望，確實有點令人意外，但這也並非新鮮詞，2013年就已經被收錄進《牛津英語辭典》；豈料，卻在2025年底至2026年初，再度流行開來，被視為數位排毒2.0。

遠因是2024年AI大爆發，人類所產生的內容逐漸被AI淹沒，導致民眾對「數位內容」產生極大的不信任與疲勞感。

近因則是澳洲政府率先推出政策，於2025年12月10日實施《2024年網路安全修正法案》，規定16歲以下青少年禁止使用包括IG、TikTok、Meta、X（原Twitter）與YouTube等各大社群平台。

而根據澳洲網路安全監管機構指出，禁令實施一個月以來，Meta已在澳洲封鎖超過470萬個疑似未滿16歲的帳號。

目前，英國、法國正在激烈辯論是否要效仿澳洲，推出類似「15或16歲以下禁止使用社群媒體」的法令。

其實，這不只是個人的選擇，而是全球的集體反思。當國家都開始擔心螢幕正萎縮下一代的大腦時，你還要繼續滑手機，坐視自己的大腦老化嗎？

不少人開始意識到這件事的嚴重性。《富比士健康》（Forbes Health）委託專業機構OnePoll調查1300多名受訪者的結果顯示，現代人的價值觀正在發生巨大轉變。

不用丟掉手機，開啟「灰階模式」找回生活主動權

調查顯示，心理健康是受訪者最關心的項目，約45％〜55％的人提及，其中更有33％〜36％的受訪者明確提到要改善心理健康，具體做法就是「減少螢幕時間」與「斷網」。

最大的變化是，向來名列前茅的「減肥」，這次僅排在第三或第四位（約32％〜35％），該報告進一步指出，受訪者對數位排毒的關注程度已與傳統的「減肥」」並駕齊驅，甚至有超越的趨勢。

2026年1月1日，《華爾街日報》發表「數位排毒能為你帶來什麼」（What A Digital Detox Can Do For You）的文章，也深度探討減少螢幕時間、社交媒體節制對大腦健康的正面影響。

《遠見》彙整最簡單五招，幫你快速遠離數位疲勞：

一、開啟手機「灰階模式」：

讓繽紛的螢幕變無聊，降低大腦對多巴胺的渴望。澳洲知名新聞網《7NEWS》「新年數位排毒願望激增」的報導中，引述神經科學家Annett Koenig的建議指出，透過簡單的「灰階模式」與物理阻斷工具（如2026年爆紅的Brick），能有效幫助大腦從多巴胺成癮中解脫。

灰階模式（Grayscale Mode）是將智慧手機或電腦顯示器從原本的「全彩」轉換為「黑白單色」的設定，是心理學家、神經科學家建議的方法之一。

灰階模式（右）是將手機顯示器從原本的「全彩」轉換為「黑白單色」。圖／遠見編輯部

當螢幕變成灰階後，大腦會覺得這些畫面很無聊，減少點擊欲望；尤其在黑白模式下，滑動變得無趣，會發現滑不到5分鐘就想關掉；而減少色彩對視網膜的強烈刺激，可以讓大腦進入較為平靜的狀態。

《7NEWS》與《華爾街日報》將其形容為「數位世界的戒菸貼片」。它不要求你丟掉手機，而是透過降低手機的「吸引力」，找回生活的主動權。

年輕人在社群發出「我對我的大腦擁有主權」聲明

二、使用實體阻斷工具：

利用如「Brick」等物理鎖，強制限制App的使用。近來在美國、澳洲與歐洲流行的Brick小裝置，是兩位畢業於威斯康辛大學的好友TJ Driver、Zach Nasgowitz 所發明。

它是一個約兩枚硬幣大的實體方塊（類似感應器），旨在解決「意志力不足」的問題。首先要在手機下載Brick的App，設定好哪些想要限制的「黑名單」軟體（如TikTok、IG、YouTube）；然後再用手機碰觸一下實體的Brick方塊，哪些黑名單就會被鎖死，甚至連重新開機或刪除App都無法解除。

唯一的解鎖方式，必須回到放置Brick的地方（你可能將Brick留在家裡），再碰觸一下才能恢復使用。

The Brick device transforms your smartphone into the distraction-free tool it was meant to be. pic.twitter.com/vRm3zJiDDU — Brick (@livebricked) 2023年5月27日

根據《華爾街日報》與《7NEWS》的報導，Brick因切中現代人的痛點而爆紅。很多人將Brick放在家裡的玄關，一回家就感應鎖定，強迫回家後就是「斷網時間」。

再來是，如果你將Brick留在家裡去圖書館唸書，因身上沒有「實體解鎖鑰匙」，大腦會自動放棄「偷看一眼社群」的念頭，這比手機內建的「專注模式」更容易讓人堅持。

Z世代等年輕人流行在社群展示他們的Brick，代表「我對我的大腦擁有主權」的聲明。

第三、睡前一小時禁螢幕：

手機絕對不進臥室，改用傳統鬧鐘，找回深層睡眠。

第四、落實「20-20-20」原則：

這是美國眼科醫學會所推廣「減緩數位疲勞」最有效方法，每隔20分鐘，提醒自己從螢幕（手機、電腦、平板）前抬起頭；休息20秒，時間不需要長，但必須完全離開螢幕，因為20秒足以讓眼球肌肉放鬆，並增加眨眼次數以濕潤眼球；望向20英尺（6公尺）外的遠處，可以讓長期處於緊繃狀態的焦距放鬆。

梅奧醫學中心（Mayo Clinic）指出，人在看螢幕時，每分鐘眨眼次數會從正常的15次降到5〜7次。「20-20-20」原則不僅是為了讓肌肉休息，更是「重置眨眼頻率」的機會，能防止角膜乾燥，避免因乾眼引發的發炎或視力受損。

建立晨間類比儀式，是保護大腦神經系統的措施

第五、建立「晨間類比儀式」：

起床前30分鐘不碰手機，用冥想或留白主導一天的節奏。

美國斯坦福大學精神科醫師安娜·蘭布克（Anna Lembke）指出，清晨大腦從睡眠切換到清醒時，神經系統最為敏感。

如果醒來第一件事就是檢查手機，會立刻讓大腦陷入「應激與反應模式」。大腦會分泌皮質醇（壓力荷爾蒙），讓自己一整天都處於一種追趕資訊、焦慮應對的狀態，而非主動創造的狀態。

心理學家米歇爾·吉蘭（Michelle Gielan）在《哈佛商業評論》發表的研究也證實，早晨接收僅3分鐘的負面數位資訊，會顯著提升全天感到壓力的機率，影響力甚至能持續6〜8小時。建立晨間類比儀式，是保護大腦神經系統的預防措施。

在這個連大腦都可能被「演算法」預測的時代，數位排毒是一場必要的演習。我們學著開啟灰階、使用物理鎖、找回晨間的留白，不是為了排斥科技，而是在科技洪流中，保有不被輕易剝奪的「自我」。

2026年的願望清單，反映出人類最深層的渴望，從今天起，不妨試著放下手機30分鐘，你會發現，當螢幕熄滅時，真實的生活才真正敞亮起來。

