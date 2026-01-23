快訊

橘子也要擦防曬乳 嘉義縣茂谷柑果農細心呵護迎春節商機

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉「945柑橘園」，園主林立國替橘子「擦防曬乳」。原來，茂谷柑怕曬，為保護果實，果農會逐顆塗抹輕質碳酸鈣，降低日照傷害。圖／取自嘉縣府「Q嘉義」臉書
春節腳步將近，象徵吉祥、討喜又大顆的茂谷柑，進入產期，市場詢問度逐漸升溫。為了讓果實在過年前呈現最佳賣相，果農們各出奇招，用心栽培，只盼能賣個好價錢。嘉義縣梅山鄉「945柑橘園」，園主林立國最近忙得不可開交。走進果園，映入眼簾的是一顆顆表皮「白白的」茂谷柑，乍看之下，還以為果實結霜或生病。日前嘉義縣政府「Q嘉義」臉書小編實地走訪，也被這一幕嚇了一跳。林立國見狀笑著解釋，這些並不是發霉，而是替橘子「擦防曬乳」。

原來，茂谷柑相當怕曬，若長時間曝曬，果皮容易產生曬傷，進而轉為褐色，影響外觀與價格。為了保護果實，果農會逐顆塗抹輕質碳酸鈣，就像幫橘子抹上一層防曬霜，降低日照傷害。林立國強調，採收後果實都會經過清洗處理，消費者可安心食用。

林立國分享，柑橘屬於常綠果樹，一年四季都需要細心照顧，不能只在採收前才加強管理。他形容，照顧果樹就像產後坐月子一樣，必須補足元氣，才能在來年春天順利開花、再度結果，每一顆果實的背後，都是長時間的投入與等待。

至於該如何挑選優質茂谷柑？農糧署也提供選購小撇步。優良的茂谷柑果形多為扁圓、外型完整，輕壓果實時富有彈性，代表果汁充足、新鮮度佳。選購時可用手掂掂重量，挑選果皮光澤亮麗、飽滿又沉甸甸的果實。保存方面，茂谷柑可用塑膠袋或報紙包裹後冷藏，能有效避免水分流失，延長保存期限約1到2個月。每年12月至隔年2月是茂谷柑盛產期，其特色為果皮薄且光滑、外型圓扁，果肉深橙色、糖度高，正是春節送禮與闔家品嘗的最佳時節。

嘉義縣梅山鄉「945柑橘園」，園主林立國替橘子「擦防曬乳」。原來，茂谷柑怕曬，為保護果實，果農會逐顆塗抹輕質碳酸鈣，降低日照傷害。圖／取自嘉縣府「Q嘉義」臉書
