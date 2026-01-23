返台吃速食要1包番茄醬遭「震撼教育」 旅日作家嘆：像被施捨

旅日作家張維中近日返台探親，原本期待重溫台灣濃厚的人情味，卻在一次用餐經驗中，意外體會到一場「震撼教育」。他22日在臉書發文，日前前往台北華山文創園區看展，順道到捷運站附近的速食店用餐，因附餐無番茄醬而向店員索取，卻遭遇冷淡對待，讓他一度錯愕。

張維中表示，當時點了套餐附的「月亮薯條」，發現沒附番茄醬，便前往櫃檯詢問。沒想到，一名年紀較長的女店員先是沉默盯著他，隨後冷冷詢問他點的是哪種餐點，甚至連續反問「薯塊？雞塊？薯餅？不是薯條？」語氣讓他感覺彷彿回到國高中時代，被訓導主任或教官訓話時的情景。

所幸其他店員出面協助，說明他點的是「月亮薯條」。該名店員隨後拿出番茄醬，以「高高在上」的說話態度解釋：「這個本身已經調味了，一般不附番茄醬，只有一般薯條才會給」，並補上一句「你要的話，我就給你一包」，但語畢仍拿著那包番茄醬，似乎在等回應，讓張維中接過這包如此珍貴的番茄醬時，感到自己像是被「施捨」。

事後他上網查詢才得知，業者自去年起公告，只有一般薯條會免費提供番茄醬，其他薯類品項若要番茄醬需加價2元。由於當時店員未清楚說明，且最後也未向他收費，他內心雖感謝，但確實被店員的態度嚇到，也表明不會為付2元買番茄醬感到心疼。

張維中也在貼文中反思，或許店員當天太累、心情不佳，或者已經被太多奧客問到心累，甚至也許被客人指責過，身為第一線服務人員承受的壓力不小。他表示，自己也願意多一些體諒與包容，認為這場因番茄醬引發的意外事件，讓她辛苦了，自己也辛苦了，並以此作為這趟返台學到的一課。