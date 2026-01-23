快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

返台吃速食要1包番茄醬遭「震撼教育」 旅日作家嘆：像被施捨

聯合新聞網／ 綜合報導
作家張維中近日返台因一包番茄醬受到「震撼教育」。示意圖／ingimage
作家張維中近日返台因一包番茄醬受到「震撼教育」。示意圖／ingimage

旅日作家張維中近日返台探親，原本期待重溫台灣濃厚的人情味，卻在一次用餐經驗中，意外體會到一場「震撼教育」。他22日在臉書發文，日前前往台北華山文創園區看展，順道到捷運站附近的速食店用餐，因附餐無番茄醬而向店員索取，卻遭遇冷淡對待，讓他一度錯愕。

張維中表示，當時點了套餐附的「月亮薯條」，發現沒附番茄醬，便前往櫃檯詢問。沒想到，一名年紀較長的女店員先是沉默盯著他，隨後冷冷詢問他點的是哪種餐點，甚至連續反問「薯塊？雞塊？薯餅？不是薯條？」語氣讓他感覺彷彿回到國高中時代，被訓導主任或教官訓話時的情景。

所幸其他店員出面協助，說明他點的是「月亮薯條」。該名店員隨後拿出番茄醬，以「高高在上」的說話態度解釋：「這個本身已經調味了，一般不附番茄醬，只有一般薯條才會給」，並補上一句「你要的話，我就給你一包」，但語畢仍拿著那包番茄醬，似乎在等回應，讓張維中接過這包如此珍貴的番茄醬時，感到自己像是被「施捨」。

事後他上網查詢才得知，業者自去年起公告，只有一般薯條會免費提供番茄醬，其他薯類品項若要番茄醬需加價2元。由於當時店員未清楚說明，且最後也未向他收費，他內心雖感謝，但確實被店員的態度嚇到，也表明不會為付2元買番茄醬感到心疼。

張維中也在貼文中反思，或許店員當天太累、心情不佳，或者已經被太多奧客問到心累，甚至也許被客人指責過，身為第一線服務人員承受的壓力不小。他表示，自己也願意多一些體諒與包容，認為這場因番茄醬引發的意外事件，讓她辛苦了，自己也辛苦了，並以此作為這趟返台學到的一課。

番茄醬 速食店 薯條

延伸閱讀

Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉

替小三女兒報全馬惹議…家長轟批評者「鍵盤俠」 醫界揭嚴重後果

品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

相關新聞

建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋

墾丁近年觀光不振，屢屢被拿放大鏡檢視。台北建國中學舉辦畢業旅行到墾丁，21日晚上到某家餐廳用餐時，學生們指控合菜都是冷的...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

台南楠西7.4度！今冷空氣減弱降雨漸歇 早晚防輻射冷卻低溫

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，平地最低溫出現在連江縣南竿鄉6.6度，本島平地最低溫依序是台南市楠西區7.4度...

「保濕噴霧雨」終於要掰了 明起好天氣 下周不排除冷氣團再襲

北部連日濕冷雨綿綿，終於將告一段落。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天整體呈現轉乾趨勢，...

返台吃速食要1包番茄醬遭「震撼教育」 旅日作家嘆：像被施捨

旅日作家張維中近日返台探親，原本期待重溫台灣濃厚的人情味，卻在一次用餐經驗中，意外體會到一場「震撼教育」。他今(23)日凌晨在臉書分享，日前前往華山看展，順道到捷運站附近的速食店用餐，因附餐無番茄醬而向店員索取，卻遭遇冷淡對待，讓他一度錯愕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。