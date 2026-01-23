快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

聽新聞
0:00 / 0:00

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天至周日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。下周一，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

下周二至下周三，有受偏強東北季風影響的機率。賈新興表示，下周二，北北基宜花東有零星短暫雨。下周三清晨，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。下周四，清晨宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

他說，下周五至下周六清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周六晚起有受偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨。2月1日，北北基宜花有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 氣溫 東北季風

延伸閱讀

台北11.4度周末回暖 賈新興：高山今有望降雪 觀察月底冷空氣強度

日本今迎最強寒流 賈新興示警7地區：未來5天留意大雪預警

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

相關新聞

強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

台南楠西7.4度！今冷空氣減弱降雨漸歇 早晚防輻射冷卻低溫

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，平地最低溫出現在連江縣南竿鄉6.6度，本島平地最低溫依序是台南市楠西區7.4度...

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻...

「保濕噴霧雨」終於要掰了 明起好天氣 下周不排除冷氣團再襲

北部連日濕冷雨綿綿，終於將告一段落。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天整體呈現轉乾趨勢，...

台南楠西7.7度低溫 吳德榮：強烈冷氣團白天起微幅減弱 周末轉晴回暖

強烈大陸冷氣團影響，台南市楠西區出現7.7度低溫，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉也只有8.3度，高雄市內門區8.6度。中央大...

恐會更冷？ 鄭明典示警：有負北極振盪訊號 台灣在影響範圍邊緣

「有負北極振盪訊號」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。