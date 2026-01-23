聽新聞
0:00 / 0:00
將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖
今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天至周日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。下周一，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。
下周二至下周三，有受偏強東北季風影響的機率。賈新興表示，下周二，北北基宜花東有零星短暫雨。下周三清晨，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。下周四，清晨宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。
他說，下周五至下周六清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周六晚起有受偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨。2月1日，北北基宜花有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。
賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言