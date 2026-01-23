將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，迎風面仍有短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天至周日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。下周一，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

下周二至下周三，有受偏強東北季風影響的機率。賈新興表示，下周二，北北基宜花東有零星短暫雨。下周三清晨，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。下周四，清晨宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

他說，下周五至下周六清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周六晚起有受偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨。2月1日，北北基宜花有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。