強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團減弱，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度。各地雲量減少天氣轉好，預期輻射冷卻作用會較為明顯，早出晚歸注意保暖。本報資料照片
強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。下午起乾空氣移入，環境水氣減少，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫雨。

各地白天溫度回升，黃國致表示，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫18至22度，南部高溫20至22度；夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫12至15度，空曠地區仍可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12至13度。各地雲量減少天氣轉好，預期輻射冷卻作用會較為明顯，早出晚歸注意保暖。

黃國致表示，周末兩天台灣周邊轉為偏東風環境，整體空氣偏乾，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。

白天各地氣溫再回升，他說，明天苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至23度，中部及台東高溫20至24度，南部地區高溫可來到22至24度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫12至16度，南部及花東低溫16至17度。周日各地溫度會再上升，周末日夜溫差較大，夜晚清晨時分留意輻射冷卻造成的低溫及局部能見度不良情形，早出晚歸注意保暖和行車安全。

下周一台灣周邊同樣為偏東風環境，黃國致表示，預計有鋒面系統逐漸通過台灣北部海域，對本島無直接影響。白天期間各地天氣大致穩定，晚間隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。白天各地仍溫暖，日夜溫差仍大，夜晚清晨氣溫較低能見度較差多留意。

黃國致表示，下周二至下周三受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度下降明顯，中南部受影響較小。下周四東北季風稍減弱，各地回暖天氣轉好。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，平地最低溫出現在連江縣南竿鄉6.6度，本島平地最低溫依序是台南市楠西區7.4度...

北部連日濕冷雨綿綿，終於將告一段落。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天整體呈現轉乾趨勢，...

強烈大陸冷氣團影響，台南市楠西區出現7.7度低溫，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉也只有8.3度，高雄市內門區8.6度。中央大...

「有負北極振盪訊號」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小...

數位時代，手機容量爆炸、電腦桌面混亂，已成為現代人共同的困擾。該如何整理這些「看不見的東西」？收納專家拆解三大步驟，用「數位斷捨離」讓大腦重新獲取專注力。

強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，...

