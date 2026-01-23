強烈冷氣團減弱水氣仍多 下午起各地轉晴 周末好天氣防輻射冷卻低溫
強烈大陸冷氣團減弱，上午環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。下午起乾空氣移入，環境水氣減少，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫雨。
各地白天溫度回升，黃國致表示，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫18至22度，南部高溫20至22度；夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫12至15度，空曠地區仍可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12至13度。各地雲量減少天氣轉好，預期輻射冷卻作用會較為明顯，早出晚歸注意保暖。
黃國致表示，周末兩天台灣周邊轉為偏東風環境，整體空氣偏乾，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。
白天各地氣溫再回升，他說，明天苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至23度，中部及台東高溫20至24度，南部地區高溫可來到22至24度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫12至16度，南部及花東低溫16至17度。周日各地溫度會再上升，周末日夜溫差較大，夜晚清晨時分留意輻射冷卻造成的低溫及局部能見度不良情形，早出晚歸注意保暖和行車安全。
下周一台灣周邊同樣為偏東風環境，黃國致表示，預計有鋒面系統逐漸通過台灣北部海域，對本島無直接影響。白天期間各地天氣大致穩定，晚間隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。白天各地仍溫暖，日夜溫差仍大，夜晚清晨氣溫較低能見度較差多留意。
黃國致表示，下周二至下周三受東北季風影響，迎風面北部及東部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度下降明顯，中南部受影響較小。下周四東北季風稍減弱，各地回暖天氣轉好。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言