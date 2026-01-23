台南楠西7.4度！今冷空氣減弱降雨漸歇 早晚防輻射冷卻低溫

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，平地最低溫出現在連江縣南竿鄉6.6度，本島平地最低溫依序是台南市楠西區7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.9度、雲林縣古坑鄉8.3度。

不過，中央氣象署表示，今天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區亦有零星短暫雨，其他西半部地區以多雲到晴的天氣為主。

明天至下周一輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。明天漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周五至2月1日東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日至下周一中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。下周一至下周二東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物慎防霜害。