「保濕噴霧雨」終於要掰了 明起好天氣 下周不排除冷氣團再襲

北部連日濕冷雨綿綿，終於將告一段落。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天整體呈現轉乾趨勢，冷平流也呈現明顯減弱趨勢。

他說，今天基隆北海岸、宜蘭到花東一帶仍有短暫陣雨，北部地區為雨後轉多雲到陰，中南部為多雲到陰轉多雲到晴天氣，山區降雪機會將隨濕度轉乾而明顯減少。白天溫度回升，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至23度。

今晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區仍可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能降到12至14度。吳聖宇表示，留意轉乾後輻射冷卻低溫發生機會。

吳聖宇表示，明天至周日整體空氣較為偏乾，東北季風明顯減弱，轉為較偏東風，溫度場呈現冷區北退，暖區往北擴展型態。東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部則是多雲到晴的天氣型態。溫度回升，明天苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫19至21度，中部及台東高溫21至24度，南部高溫23至25度。明晚到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫，南部及花東都市區低溫15至17度，空曠地區仍可能有14度或以下低溫。

周日各地溫度會再上升，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫22至24度，中部及台東高溫23至25度，南部高溫24至26度，周日夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫，南部及花東都市區低溫16至18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫。周末期間留意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。

吳聖宇表示，下周一白天期間各地天氣仍大致穩定，晚間東北季風南下，深夜後迎風面地區降雨機會逐漸提高。白天各地仍較溫暖，夜晚到下周二清晨注意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。

下周二至下周三、下周四持續受東北季風影響，吳聖宇表示，迎風面北部、東半部降雨機會較高，中南部維持多雲到晴。北台灣溫度明顯下降，愈往南受影響愈小，不排除有可能達到大陸冷氣團等級的機會，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。