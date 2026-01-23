台南楠西7.7度低溫 吳德榮：強烈冷氣團白天起微幅減弱 周末轉晴回暖

強烈大陸冷氣團影響，台南市楠西區出現7.7度低溫，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉也只有8.3度，高雄市內門區8.6度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，強冷空氣雖略減弱，中南部輻射冷卻加成，各地區平地的最低氣溫約在8至10度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，中南部雲層少，迎風面降水回波多，降雨較明顯。中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

今天強烈大陸冷氣團微幅減弱。吳德榮表示，白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今晚、明晨仍偏冷，應注意保暖。今天北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

周末兩天西半部晴朗穩定，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；吳德榮表示，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷。下周一各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

至於下一波冷空氣，吳德榮表示，下周二的上午東北季風逐漸南下，北、東雲增，晚轉雨，氣溫漸降。下周三北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。下周四至下周六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下周六晚起至2月1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。