聽新聞
0:00 / 0:00
恐會更冷？ 鄭明典示警：有負北極振盪訊號 台灣在影響範圍邊緣
「有負北極振盪訊號」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小於-2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵；就是暖空氣容易入侵北極圈，然後北極圈的冷空氣容易外流到中緯度地區，帶來中緯度局部嚴寒的天氣。
鄭明典表示，北極冷空氣也不是隨便亂竄，受到海陸分布的影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴影響；其次是西歐地區，這部分變異度必較大；第三就是東北亞方向，影響日韓，台灣則是在影響範圍的邊緣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
