快訊

超額用煤2309萬噸 環團轟減煤跳票「虧欠人民給民進黨3次執政」

聽新聞
0:00 / 0:00

恐會更冷？ 鄭明典示警：有負北極振盪訊號 台灣在影響範圍邊緣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小於-2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵。圖／取自鄭明典臉書
通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小於-2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵。圖／取自鄭明典臉書

「有負北極振盪訊號」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，通常北極振盪指數在-2至2之間，會視為不顯著，當成雜訊。但是持續小於-2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵；就是暖空氣容易入侵北極圈，然後北極圈的冷空氣容易外流到中緯度地區，帶來中緯度局部嚴寒的天氣。

鄭明典表示，北極冷空氣也不是隨便亂竄，受到海陸分布的影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴影響；其次是西歐地區，這部分變異度必較大；第三就是東北亞方向，影響日韓，台灣則是在影響範圍的邊緣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

北極 鄭明典

延伸閱讀

南北氣溫差異不大…鄭明典：台中以南稍回溫 今多數地方冷一整天

北美暴風雪、中日韓寒潮威脅 鄭明典曝台灣只有強烈冷氣團原因

冷空氣正在南下 鄭明典1張圖看雲街、日本海這一區最清楚

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

相關新聞

癌症新藥基金給付限期 病友憂斷炊

癌症新藥多元支持基金上路滿周年，外界肯定，但也期待「基金若是一座橋，健保是終點，那麼橋不能斷、銜接終點的路也不能遙遙無期...

癌症新藥基金 執行率近5成

一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原...

台南楠西7.7度低溫 吳德榮：強烈冷氣團白天起微幅減弱 周末轉晴回暖

強烈大陸冷氣團影響，台南市楠西區出現7.7度低溫，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉也只有8.3度，高雄市內門區8.6度。中央大...

事故居高不下！登百岳訓練場 中級山風險被低估

國內開放山林後，海拔一千至三千公尺中級山岳變得熱門，但山域事故頻傳。中部地區著名的「谷關七雄」，十二年來至少有十七名山友...

只憑網路簡介、行前未做功課！中級山輕裝獵奇縱走 易耗光體力

中級山域事故頻傳，台中市消防局第二大隊長余易祐分析，中級山海拔較低、交通便利，常被低估風險，其潛在危險不輸高山。登山搜救...

華信、立榮航空 促國內線漲價

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。