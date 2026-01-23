聽新聞
強烈冷氣團今減弱 輻射冷卻接手影響恐「中南部日夜溫差10度」
今天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，台南市楠西區出現7.9度低溫，雲林縣古坑鄉8.3度、高雄市內門區和嘉義縣竹崎鄉也只有8.6度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦為寒冷。
最低溫預測，林得恩表示，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區11至13度，台中以南、台東及澎湖地區13至15度，金門及馬祖地區也只剩6至8度。沿海、空曠及近山區低溫還會再更低一些，多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。
白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升；但他說，要注意的是輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大，「中南部日夜溫差10度」。
另一方面，他表示，由於環境風場也漸轉為偏東風到東南風，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會。下一波冷空氣南下，預估在下周二前後，強度為東北季風增強等級。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
