非聽不可／【藥在心裡】用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！

聯合報／ 本報訊

【藥在心裡】用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！

主講：振興醫院臨床藥學科主任呂友敏

時間：1月28日（三）下午4時至5時

地點：振興醫院第二醫療大樓3樓心臟醫學中心會議室

  台北市北投區振興街45號

洽詢：02-28264400轉3479

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

