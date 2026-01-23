「美容醫學專區」上線 醫美醫師資訊公開

為把關民眾施作「醫美」項目，衛福部去年修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，並設置「美容醫學專區」提供民眾查詢診所及醫師相關資訊，專區於日前上線，民眾可以在衛福部網站醫事機構查詢及議事人員查詢系統上查詢醫師資訊、診所施作項目等。

醫美盛行，許多民眾會於農曆年前「修修臉」，為避免醫美爭議再起，衛福部去年大動作修正醫美特管辦法，不僅要求2019年畢業的醫師需要經過2年的PGY訓練，更將術式分為特定醫美處置、美容醫學手術及特定美容醫學手術。

為方便民眾查詢醫美診所相關資訊，設置「美容醫學專區」，分為依機構所在地或機構民稱、依醫師名字執業查詢2種方式，專區內依各縣市及各區域區分，機構資料顯示機構名稱、診所權屬別如私立西醫診所、型態別如西醫轉科診所、開業狀態、電話、地址等。

服務項目依3大類別區分，特定美容醫學處置分為光電治療包括雷射、脈衝光、電波、超音波，以及其他相類似醫療處置；針劑注射治療包括注射肉毒桿菌素、膠原蛋白增生劑，以及其他於皮膚與皮下組織注射填充製劑醫療處置；毛囊單位摘取術及其他未以帶狀方式切除頭皮取得毛囊植髮。

美容醫學手術是指，眼、鼻、耳、顱顏、胸、腹整形，毛囊單位移植術的植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂、生殖器整形，以及其他改變身體外觀手術。

特定美容醫學手術是指，美容醫學手術中削骨、中臉部、全 臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升、單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升、全身麻醉抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入乳房整形及全身拉皮手術、全身麻醉生殖器整形。還有施作醫師專科別、是否通過認證等資訊，民眾可了解診所可施作項目及醫師資訊更加安心。

衛福部醫事司專委郭威中表示，初步發現有94家診所操作醫師資格顯示為「無」，已要求地方衛生局於農曆年前完成清查，否則將依醫療法第62條開罰5萬至25萬元。若民眾發現診所疑似未依規定登錄，可向各衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映。