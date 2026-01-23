聽新聞
0:00 / 0:00

「美容醫學專區」上線 醫美醫師資訊公開

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

為把關民眾施作「醫美」項目，衛福部去年修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，並設置「美容醫學專區」提供民眾查詢診所醫師相關資訊，專區於日前上線，民眾可以在衛福部網站醫事機構查詢及議事人員查詢系統上查詢醫師資訊、診所施作項目等。

醫美盛行，許多民眾會於農曆年前「修修臉」，為避免醫美爭議再起，衛福部去年大動作修正醫美特管辦法，不僅要求2019年畢業的醫師需要經過2年的PGY訓練，更將術式分為特定醫美處置、美容醫學手術及特定美容醫學手術

為方便民眾查詢醫美診所相關資訊，設置「美容醫學專區」，分為依機構所在地或機構民稱、依醫師名字執業查詢2種方式，專區內依各縣市及各區域區分，機構資料顯示機構名稱、診所權屬別如私立西醫診所、型態別如西醫轉科診所、開業狀態、電話、地址等。

服務項目依3大類別區分，特定美容醫學處置分為光電治療包括雷射、脈衝光、電波、超音波，以及其他相類似醫療處置；針劑注射治療包括注射肉毒桿菌素、膠原蛋白增生劑，以及其他於皮膚與皮下組織注射填充製劑醫療處置；毛囊單位摘取術及其他未以帶狀方式切除頭皮取得毛囊植髮。

美容醫學手術是指，眼、鼻、耳、顱顏、胸、腹整形，毛囊單位移植術的植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂、生殖器整形，以及其他改變身體外觀手術。

特定美容醫學手術是指，美容醫學手術中削骨、中臉部、全 臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升、單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升、全身麻醉抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入乳房整形及全身拉皮手術、全身麻醉生殖器整形。還有施作醫師專科別、是否通過認證等資訊，民眾可了解診所可施作項目及醫師資訊更加安心。

衛福部醫事司專委郭威中表示，初步發現有94家診所操作醫師資格顯示為「無」，已要求地方衛生局於農曆年前完成清查，否則將依醫療法第62條開罰5萬至25萬元。若民眾發現診所疑似未依規定登錄，可向各衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映。

醫美 整形 衛福部 醫師 診所 手術 美容醫學手術 抽脂 拉皮 脂肪

延伸閱讀

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒...牙醫師被求償20萬

達文西SP手術再進化 44歲病友驚嘆腹部幾乎無痕像沒開過刀

「醫美查詢專區」力拚1月中上線 民眾年前修臉更安心

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

相關新聞

癌症新藥基金給付限期 病友憂斷炊

癌症新藥多元支持基金上路滿周年，外界肯定，但也期待「基金若是一座橋，健保是終點，那麼橋不能斷、銜接終點的路也不能遙遙無期...

癌症新藥基金 執行率近5成

一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原...

事故居高不下！登百岳訓練場 中級山風險被低估

國內開放山林後，海拔一千至三千公尺中級山岳變得熱門，但山域事故頻傳。中部地區著名的「谷關七雄」，十二年來至少有十七名山友...

只憑網路簡介、行前未做功課！中級山輕裝獵奇縱走 易耗光體力

中級山域事故頻傳，台中市消防局第二大隊長余易祐分析，中級山海拔較低、交通便利，常被低估風險，其潛在危險不輸高山。登山搜救...

華信、立榮航空 促國內線漲價

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年...

天冷易中風、心肌梗塞 頭頸、手腳務必保暖

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。