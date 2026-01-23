天冷易中風、心肌梗塞 頭頸、手腳務必保暖

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

2026-01-23 02:29