聽新聞
0:00 / 0:00

天冷易中風、心肌梗塞 頭頸、手腳務必保暖

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
溫度驟降或溫差過大時，容易發生心肌梗塞。圖／123RF
溫度驟降或溫差過大時，容易發生心肌梗塞。圖／123RF

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

蔡適吉表示，冷空氣刺激交感神經，會導致血壓瞬間飆升，血管變窄，加上低溫會使血液濃稠度增加，血流變慢，容易形成血栓，引發心肌梗塞。對於潛在心臟病患，「最危險的不是冷，而是忽冷忽熱」，溫差變化瞬間容易急性發作，包括起床離開被窩的瞬間，或洗澡前後脫下衣服接觸熱水時。

在冬季，高齡、慢性病患應嚴防心臟疾病發生。蔡適吉建議，可落實多層式穿搭，隨氣溫調整穿著厚度，但務必保護頭頸部及四肢末端，維持一定體溫，為避免溫差過大釀成憾事，民眾洗澡前應先開啟暖氣或熱水，讓浴室溫度保持在18℃以上，洗完澡擦乾身體後，立即穿上衣服，在浴室中呈坐姿1至2分鐘後，再步出浴室，避免暈眩跌倒。

蔡適吉強調，高血壓、高血脂、高血糖為心肌梗塞「根本火源」，慢性病患應控制三高，遠離高油、高鹽飲食習慣，戒菸並定期接受檢查，一旦發現胸悶、冒冷汗、疼痛輻射至下巴、手臂時，顯示心肌梗塞即將發生，應立即撥打119求助，勿自行騎車、駕車就醫。至於坊間流傳硝化甘油保命丸，實際上並非治療藥物，只能暫時緩解症狀2分鐘，民眾須留意不要因此延誤就醫。

國內流行路跑、馬拉松等運動，蔡適吉提醒，民眾應避免於清晨等天氣嚴寒時刻從事戶外運動，且在運動開始前應至少進行15至20分鐘暖身，才能避免運動期間心血管疾病急性發作。

急性心肌梗塞延遲治療，死亡率也會隨之上升，蔡適吉說，不少病人被送到地區醫院，發現心肌梗塞卻無取栓設備可救治，新光醫院與北市聯醫陽明院區合作建立綠色通道，病人到院前先以手機簡訊通知，病人到院可不經急診，直接到取栓室救治，增加存活機率，最快17分鐘就完成治療，不僅增加患者存活率，也可減少急診壅塞。

心肌梗塞 腦中風 慢性病 心臟病 心血管疾病 高血壓 低溫 血糖 血栓

延伸閱讀

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

關鍵39分鐘完成心肌梗塞搶救 為恭醫院攜手山城醫療群成功守護生命

向太驚爆前男友心肌梗塞猝逝！生日變忌日「憶舊愛淚水潰堤」

相關新聞

癌症新藥基金給付限期 病友憂斷炊

癌症新藥多元支持基金上路滿周年，外界肯定，但也期待「基金若是一座橋，健保是終點，那麼橋不能斷、銜接終點的路也不能遙遙無期...

癌症新藥基金 執行率近5成

一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原...

事故居高不下！登百岳訓練場 中級山風險被低估

國內開放山林後，海拔一千至三千公尺中級山岳變得熱門，但山域事故頻傳。中部地區著名的「谷關七雄」，十二年來至少有十七名山友...

只憑網路簡介、行前未做功課！中級山輕裝獵奇縱走 易耗光體力

中級山域事故頻傳，台中市消防局第二大隊長余易祐分析，中級山海拔較低、交通便利，常被低估風險，其潛在危險不輸高山。登山搜救...

華信、立榮航空 促國內線漲價

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年...

天冷易中風、心肌梗塞 頭頸、手腳務必保暖

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。