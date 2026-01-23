聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／美國最新飲食指南 少喝酒降罹癌風險

聯合報／ 粘曉菁／台大醫院家醫部兼任主治醫師暨肝病防治學術基金會執行長
研究證實酒精與癌症高度相關，醫師建議尾牙聚餐時最好戒酒。 本報資料照片
研究證實酒精與癌症高度相關，醫師建議尾牙聚餐時最好戒酒。 本報資料照片

酒精不存在安全劑量，美國於2026年初最新公布的2025-2030飲食指南首度明確指出，建議一般民眾為整體健康應盡量減少飲酒，而懷孕婦女、酒精使用障礙者、服用可能與酒精交互作用藥物者及特定慢性病族群，應完全避免酒精。此政策轉向，反映酒精與癌症關聯的證據日益明確。

國際期刊「刺胳針區域健康」（Lancet Reginal Health）在2026年1月發表了一篇長達10年的長期追蹤研究也發現，針對食道癌經內視鏡切除後，若完全戒酒、戒菸，未來10年再度罹患食道癌的風險大幅下降。該篇研究納入331名受試者，追蹤120個月，研究證實完全戒酒可使再度罹患食道癌風險下降48%，戒菸下降56%，同時戒酒、戒菸更降79%，顯示僅「戒酒、戒菸」就可大大逆轉罹癌風險與致癌進程。

酒後常常臉紅 乙醛堆積易罹癌

台灣人更需要重視酒精的危害。台灣約47%至48%的民眾酒精代謝基因（ALDH2）功能不佳，屬於酒精不耐體質，也就是說，喝酒臉紅並非酒量好，而是代表身體代謝乙醛能力不足。乙醛屬一級致癌物，若在體內堆積，會提高多種癌症風險。

美國史丹佛大學醫學院資深研究科學家、台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出，亞洲人常見的酒後臉紅「Asian glow」是重要的高風險標記，民眾不應再把臉紅視為正常現象。

酒精性脂肪肝 肝硬化機率大增

此外，臨床觀察顯示，過度飲酒者九成會出現酒精性脂肪肝，約四分之一進展為酒精性脂肪肝炎，未來罹患肝硬化與肝癌的機率顯著增加，酒精肝與代謝性脂肪肝已成我國肝癌重要病因之一。

酒精的危害不只在肝臟，也證實與口腔癌、喉癌、鼻咽癌、食道癌、大腸癌、肝癌及乳癌高度相關；若合併抽菸或嚼檳榔，致癌風險更大幅上升。

建議民眾可透過口腔黏膜酒精代謝基因檢測了解自身風險，若有酒精不耐症，或者有抽菸、慢性肝病者，最安全的選擇就是不飲酒。在新飲食指南與研究證據交會下，酒精已不再只是生活選項，而是可避免的致癌暴露；放下酒杯，正是最直接的防癌行動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 食道癌 肝癌 脂肪肝 罹癌 癌症 口腔癌 乳癌 大腸癌 肝硬化

延伸閱讀

無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成

酒癮+染疫成催命符 北市聯醫最新研究曝驚人死亡風險

飲酒不能暖身 天冷進補小心讓心血管受雙重壓力

麻油雞煮滾就沒事？名醫曝「酒精無法全揮發」 點火燒過也沒用

相關新聞

癌症新藥基金給付限期 病友憂斷炊

癌症新藥多元支持基金上路滿周年，外界肯定，但也期待「基金若是一座橋，健保是終點，那麼橋不能斷、銜接終點的路也不能遙遙無期...

癌症新藥基金 執行率近5成

一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原...

事故居高不下！登百岳訓練場 中級山風險被低估

國內開放山林後，海拔一千至三千公尺中級山岳變得熱門，但山域事故頻傳。中部地區著名的「谷關七雄」，十二年來至少有十七名山友...

只憑網路簡介、行前未做功課！中級山輕裝獵奇縱走 易耗光體力

中級山域事故頻傳，台中市消防局第二大隊長余易祐分析，中級山海拔較低、交通便利，常被低估風險，其潛在危險不輸高山。登山搜救...

華信、立榮航空 促國內線漲價

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年...

天冷易中風、心肌梗塞 頭頸、手腳務必保暖

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，容易發生急性心肌梗塞，導致猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分鐘就醫，死亡風險就會攀升。新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，天冷會引起人體血管收縮，導致心肌梗塞、腦中風發作，呼籲民眾多層次穿搭，洗澡時也要注意浴室溫度，若過於寒冷，建議開啟暖氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。