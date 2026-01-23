癌症新藥基金 執行率近5成

一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原因是使用人數以盛行率推估，但有人選擇不接受這類治療，因此實際用藥病人數量低於預估值，且病人並非都在同一時間用藥，人數估算產生落差。

台大醫院院長余忠仁分析，癌症新藥多元支持基金使用額度較預期少，原因是預估人數是用盛行率推估，也有人選擇不接受這類治療，因此實際用藥病人的數量常低於預估值，且病人並非都在同一時間用藥，常是陸續出現，人數估算即有落差。圖／聯合報系資料照片

余忠仁表示，醫師也依病人狀況決定是否接受新藥治療，例如癌藥基金給付肺癌免疫治療合併化療，高齡病人考量自身身體狀況，若無法承受化療副作用，可能選擇其他治療方式。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，癌藥基金使用率約五成，有些人可能因此解讀新藥需求量不大，事實上仍有許多癌症病友等待新藥給付，新制上路在作業流程上也需要時間適應磨合，希望健保署及藥廠協商可加快速度，病友團體也期待得知癌症新藥基金協商進度，讓資訊更透明。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟建議，隨著新藥新科技的進步，未來健保署在看待藥品價值時，不要只看財務衝擊，也應納入社會價值的評估。圖／聯合報系資料照片

全世界除了英國外，台灣是二個有癌症新藥基金的國家，蔡麗娟指出，有助患者生活品質，回歸職場或校園，減少照護者負擔等，尤其壯年癌症病患常是家庭經濟重要支柱，恢復生產力對國家、家庭至為重要。