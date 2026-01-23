聽新聞
0:00 / 0:00
癌症新藥基金 執行率近5成
一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原因是使用人數以盛行率推估，但有人選擇不接受這類治療，因此實際用藥病人數量低於預估值，且病人並非都在同一時間用藥，人數估算產生落差。
余忠仁表示，醫師也依病人狀況決定是否接受新藥治療，例如癌藥基金給付肺癌免疫治療合併化療，高齡病人考量自身身體狀況，若無法承受化療副作用，可能選擇其他治療方式。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，癌藥基金使用率約五成，有些人可能因此解讀新藥需求量不大，事實上仍有許多癌症病友等待新藥給付，新制上路在作業流程上也需要時間適應磨合，希望健保署及藥廠協商可加快速度，病友團體也期待得知癌症新藥基金協商進度，讓資訊更透明。
全世界除了英國外，台灣是二個有癌症新藥基金的國家，蔡麗娟指出，有助患者生活品質，回歸職場或校園，減少照護者負擔等，尤其壯年癌症病患常是家庭經濟重要支柱，恢復生產力對國家、家庭至為重要。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言