癌症新藥基金 執行率近5成

聯合報／ 記者林琮恩蔡怡真／台北報導
一一四年癌症新藥多元支持基金以公務預算編列五十億元，使用達廿三點八億元。台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少，原因是使用人數以盛行率推估，但有人選擇不接受這類治療，因此實際用藥病人數量低於預估值，且病人並非都在同一時間用藥，人數估算產生落差。

余忠仁表示，醫師也依病人狀況決定是否接受新藥治療，例如癌藥基金給付肺癌免疫治療合併化療，高齡病人考量自身身體狀況，若無法承受化療副作用，可能選擇其他治療方式。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，癌藥基金使用率約五成，有些人可能因此解讀新藥需求量不大，事實上仍有許多癌症病友等待新藥給付，新制上路在作業流程上也需要時間適應磨合，希望健保署及藥廠協商可加快速度，病友團體也期待得知癌症新藥基金協商進度，讓資訊更透明。

全世界除了英國外，台灣是二個有癌症新藥基金的國家，蔡麗娟指出，有助患者生活品質，回歸職場或校園，減少照護者負擔等，尤其壯年癌症病患常是家庭經濟重要支柱，恢復生產力對國家、家庭至為重要。

