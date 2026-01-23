聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／自製優格加堅果 綜合飲品超營養
現在年輕人崇尚骨感，為了節食，不吃早餐有之，囫圇吞棗有之，甚至晚睡晚起，來不及吃早餐有之，不吃早餐理由百百種。造成的後果，不是胃食道逆流，就是膽結石，嚴重者百病叢生，輕則精神萎靡不振，對身體造成的傷害不可謂不大，所以要開啟元氣的一天，吃一頓營養的早餐，極為重要。
我的元氣早餐非常多元，首先在前一晚製作一桶足供全家食用的優格，經過發酵8至10小時，翌日早上6點多剛好可用，若做太多還要冷藏，變成寒涼食品，體質虛寒者不宜，所以，一次不要做太多，每人一大碗優格，內加藍莓、三或四種堅果、甜棗、葡萄乾、桑椹醬、香蕉或百香果，隨自己口味增減，拌著豐富的佐料，味道香甜可口，營養美味。
此外，我會泡一大杯的飲品，內含奶粉、麥片、亞麻仁粉、黑芝麻粉、米糠粉、蓮藕粉及少許天麻粉，這樣一杯下來，滿滿的飽足感；還有吃一顆水煮蛋，但不要吃太油的荷包蛋、煮太久的茶葉蛋，一個早上至少吃上12種不同食物，營養百分百。
現在的年輕人，喜食油炸與寒涼，飲食無度，尤其喜歡熬夜、上網玩遊戲，很容易把體質搞得不是過於燥熱就是太過濕寒，長期下來，搞垮自己原本強健的體質，相當不智。想要擁有一個強健的體魄，除了調整正常作息外，就從元氣早餐開始吧。
