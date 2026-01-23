快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI創新百強鑽石獎／台灣大自研AI客服 致力反詐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣大哥大奪商周AI創新百強鑽石獎，台灣大哥大資訊長蔡祈岩（右）出席領獎。圖／台灣大提供
台灣大哥大奪商周AI創新百強鑽石獎，台灣大哥大資訊長蔡祈岩（右）出席領獎。圖／台灣大提供

商業周刊主辦首屆「ＡＩ創新百強」昨舉行頒獎典禮，台灣大哥大榮獲「中大型企業｜資通訊產業鑽石獎」，是該產業最高榮譽獎項。

「ＡＩ創新百強」評選聚焦ＡＩ是否真正解決產業痛點、創造可衡量價值。評審團指出，台灣大推動「超人計畫」賦能員工，自研ＡＩ客服與反詐技術服務企業，展現卓越的領跑力。

台灣大表示，台灣大以超過八百人技術團隊為核心，長期投入ＡＩ研發、產業導入，相關技術已應用於客服、反詐、系統維運與開發流程，並在內部與企業客戶場域產生一點二至一點五倍的效率。台灣大將電信本業的網路、資安與維運天賦，轉化為可複製的ＡＩ產業解方，結合自研ＡＩ技術，已廣泛應用於金融、醫療、製造、零售、客服、物流等多元產業。

台灣大說，憑藉兼具關鍵通訊網路、國際級資料中心與資安營運韌性的能力，台灣大成為少數能同時滿足高算力、低延遲與高資安需求的電信業者，更助力台灣落實主權ＡＩ發展。

針對自家員工，台灣大哥大推動「超人計畫」，賦能員工ＡＩ升級，ＩＴ部門去年導入AI SDLC(軟體開發生命周期)，建立「人機協作」的最佳配套模式，將ＡＩ視為開發團隊的虛擬成員，ＡＩ應用貫穿軟體開發的每一環節。其中，Ｙ26目標預計推升工程師效率達一點三倍，藉由導入AI SDLC，ＩＴ工程師能專注於更高層次的架構創新與技術攻關，展現ＩＴ超人力。

延伸閱讀

打詐高手到位！警局長林宏昇上任首日亮牌 台東反詐全面升級

台灣大「先買後付」業績熱

基隆廟口夜市捕獲野生安心亞 她「阿莎力」配合秒變反詐大使

老翁聽信詐騙險掏60萬買野山參 裝修人員化身反詐英雄即時攔阻

相關新聞

想發財再等等！威力彩頭獎連25槓 下期獎金上看6.9億元

威力彩第115007期今晚開獎，第一區中獎號碼為29、17、11、35、34、30，第二區中獎號碼為06；派彩結果，頭獎...

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。