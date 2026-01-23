AI創新百強鑽石獎／台灣大自研AI客服 致力反詐

商業周刊主辦首屆「ＡＩ創新百強」昨舉行頒獎典禮，台灣大哥大榮獲「中大型企業｜資通訊產業鑽石獎」，是該產業最高榮譽獎項。

「ＡＩ創新百強」評選聚焦ＡＩ是否真正解決產業痛點、創造可衡量價值。評審團指出，台灣大推動「超人計畫」賦能員工，自研ＡＩ客服與反詐技術服務企業，展現卓越的領跑力。

台灣大表示，台灣大以超過八百人技術團隊為核心，長期投入ＡＩ研發、產業導入，相關技術已應用於客服、反詐、系統維運與開發流程，並在內部與企業客戶場域產生一點二至一點五倍的效率。台灣大將電信本業的網路、資安與維運天賦，轉化為可複製的ＡＩ產業解方，結合自研ＡＩ技術，已廣泛應用於金融、醫療、製造、零售、客服、物流等多元產業。

台灣大說，憑藉兼具關鍵通訊網路、國際級資料中心與資安營運韌性的能力，台灣大成為少數能同時滿足高算力、低延遲與高資安需求的電信業者，更助力台灣落實主權ＡＩ發展。

針對自家員工，台灣大哥大推動「超人計畫」，賦能員工ＡＩ升級，ＩＴ部門去年導入AI SDLC(軟體開發生命周期)，建立「人機協作」的最佳配套模式，將ＡＩ視為開發團隊的虛擬成員，ＡＩ應用貫穿軟體開發的每一環節。其中，Ｙ26目標預計推升工程師效率達一點三倍，藉由導入AI SDLC，ＩＴ工程師能專注於更高層次的架構創新與技術攻關，展現ＩＴ超人力。