AI創新百強鑽石獎／中信設AI團隊 優化客戶體驗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信銀奪AI創新百強鑽石獎，中信金資訊長賈景光（右）與中信銀數位科技處長王俊權合影。圖／中信銀行提供
中信銀奪AI創新百強鑽石獎，中信金資訊長賈景光（右）與中信銀數位科技處長王俊權合影。圖／中信銀行提供

中國信託銀行善用人工智慧（ＡＩ）協作優化競爭力獲得高度肯定，拿下商業周刊首度舉辦的「ＡＩ創新百強」評選獎項，為唯一獲得最高殊榮「鑽石獎」的金融業者。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託於二○一八年成立ＡＩ專責團隊，善用ＡＩ與數位科技以最佳方案解決業務痛點、優化客戶體驗與提升營運效率，對於創新都以長線、戰略性角度來投資，也因率先利用ＡＩ改變內部組織運作模式、服務、銷售及客戶互動模式，儼然成為產業的創新領導者。

值得一提的是，本次獲得評審高度認同的「EI6商情平台」，是透過ＡＩ整合企業資料與市場動態，識別商機與推薦最適金融產品，為業務人員提供即時、透明且具行動價值的企業洞察與決策支持；「ＡＩ智能審票系統」為中國信託研發、台灣首創可辨識繁體手寫支票的系統，支票驗證流程由人工作業進化為數位流程，處理時間由廿秒降至六秒，準確率高達至九成以上，大幅提升業務流程效率，並節省客戶等待時間。

中國信託開發的防詐系統「AI Skynet 防詐安全網」，系統透過ＡＩ模型分析交易行為，快速識別可疑資金流向，更使詐騙偵測精準度提升八倍；中信銀行也已連續四年獲得國際財經媒體Global Finance（全球金融）頒發「全球傑出金融創新實驗室」及「全球最佳ＡＩ金融科技應用銀行」等世界級獎項。

