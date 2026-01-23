聽新聞
0:00 / 0:00
劉珒獨奏會 早鳥開跑
備受國際樂壇矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於四月廿八日在國家音樂廳帶來「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」。本場演出早鳥優惠已正式開跑，購票最低可享八五折，限時優惠將於二月三日截止。
鋼琴獨奏會以「動靜之間」為節目核心，曲目橫跨蕭邦、舒曼與布拉姆斯。從細膩靈動的「四首馬祖卡舞曲」，到情感張力強烈的「降Ｂ小調第二號鋼琴奏鳴曲」，再由舒曼的詩意與布拉姆斯的結構厚度，勾勒出一條完整而深刻的聆聽脈絡，展現劉珒在音色、觸鍵與音樂結構上的成熟平衡。購票請洽udn售票網。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言