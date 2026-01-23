劉珒獨奏會 早鳥開跑

備受國際樂壇矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於四月廿八日在國家音樂廳帶來「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」。本場演出早鳥優惠已正式開跑，購票最低可享八五折，限時優惠將於二月三日截止。

鋼琴獨奏會以「動靜之間」為節目核心，曲目橫跨蕭邦、舒曼與布拉姆斯。從細膩靈動的「四首馬祖卡舞曲」，到情感張力強烈的「降Ｂ小調第二號鋼琴奏鳴曲」，再由舒曼的詩意與布拉姆斯的結構厚度，勾勒出一條完整而深刻的聆聽脈絡，展現劉珒在音色、觸鍵與音樂結構上的成熟平衡。購票請洽udn售票網。