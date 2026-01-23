快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

華信、立榮航空 促國內線漲價

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。為此，華信航空去年向民航局送交票價調整申請，希望票價至少調漲一成；立榮航空也說，已向民航局提出票價調整案，實際漲幅仍待票價審議委員會決定。民航局則說，相關內容仍在檢視審議中。

現行國內線票價機制，是由民航局於一九九九年十一月，依航空公司提報的十四項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，二○一四年僅針對燃油成本改採油價公式浮動調整。

華信航空總經理莊明哲指出，現行松山飛金門為二五○○元、馬祖飛高雄為三五○○元，但單趟實際營運成本已接近五千元，過去廿六年整體成本累積增加約百分之廿，希望此次票價至少調漲一成，並於今年內實施，預估可年增約三億元營收。

為避免漲價影響離島居民，華信也建議未來可區分離島居民與一般旅客票價，一般旅客依淡、旺季採浮動票價，離島居民則維持支付票面價七成、其餘三成由「離島建設條例」補助。

華信董事長陳大鈞也指出，現行長者搭乘國內線享五折優惠，導致即使航班客滿，收入也等同打對折。此外，高雄至花蓮航線目前載客率僅約二成，曾出現單班僅四名旅客的情況；台中至花蓮平均載客率也僅三成，若能調整或停飛載客率偏低航線，估每月可減少約三、四千萬元虧損。

立榮航空也說，現行國內線票價僅燃油成本隨油價調整，人力、維修等多項成本長期未反映在票價上，已向民航局提出票價調整申請。

延伸閱讀

成本高漲「撐不住」 華信董座陳大鈞：國內線票價要適度調整

成本飆升…票價10餘年未調整 國內線航空盼調漲至少20%

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

1折機票來了！大陸多條國內線機票價格「大跳水」

相關新聞

想發財再等等！威力彩頭獎連25槓 下期獎金上看6.9億元

威力彩第115007期今晚開獎，第一區中獎號碼為29、17、11、35、34、30，第二區中獎號碼為06；派彩結果，頭獎...

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

衛福部疾管署宣導民眾踴躍施打流感疫苗，防範春節流行疫情，不過，臨床感染科醫師指出，近期流感逐漸升溫，主要原因是被國際媒體...

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

以徒手攀登酋長岩震撼世界的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在1月24日上午9點，在台北101外牆進行無繩索、無安全防護的徒手獨攀挑戰，此舉引發各界關注，Netflix還會進行全球現場直播。 阿利克斯霍諾德是誰？為什麼要爬101、建築有何特點？《聯合新聞網》整理收看方式與常見問題，帶你在開播前完整掌握所有重點。

冬季嚴寒易釀心肌梗塞 醫提醒「溫差最可怕」洗澡前做1事可保命

心臟疾病在國人十大死因中排行第二，冬季天氣嚴寒，尤其容易發生急性心肌梗塞，導致病人猝死，臨床上需與死神搶命，每延後30分...

「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院...

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府接連舉辦2場高強度無差別攻擊演習，犯防專家指出，台灣有成熟的颱風等自然災害預防系統，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。