廣角鏡／雲林虎尾農博彩燈 按下「馬上快樂」

雲林縣政府在虎尾農博生態園區入口處及高鐵雲林站前方的高鐵綠園道，推出新春燈節，設置絢爛藝術彩燈，前晚啟燈，持續至4月12日；交工局長汪令堯說，農博生態園區的「馬上快樂」、「馬上發光」屬互動式燈具，按下可進行互動，或拍打就會發光和發出聲響。

