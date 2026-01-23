聽新聞
只憑網路簡介、行前未做功課！中級山輕裝獵奇縱走 易耗光體力

聯合報／ 記者江良誠游振昇胡蓬生／連線報導
台中谷關七雄登山人數多，發生山難時，消防隊員常在崎嶇地形中搬運傷者。圖／台中市消防局提供
台中谷關七雄登山人數多，發生山難時，消防隊員常在崎嶇地形中搬運傷者。圖／台中市消防局提供

中級山域事故頻傳，台中市消防局第二大隊長余易祐分析，中級山海拔較低、交通便利，常被低估風險，其潛在危險不輸高山。登山搜救教官江宇川說，有難度的中級山很考驗體能，近年不少登山途中突發性心血管疾病案例，恐與劇烈運動、體力消耗太大有關。

江宇川說，登山熱潮升溫，民眾攀登百岳前會訓練體能，預備裝備、通訊設備與緊急藥品等，但錯把中級山當成郊山健行或百岳前訓練路線，多以一日行程輕裝上山，忽略潛藏風險。

江宇川指出，中級山事故常見原因為體力不支、跌倒、骨折等創傷，以及迷路，以「谷關七雄」最頻繁；近年突發心血管疾病增多，送醫前就無呼吸心跳；對中壯年族群而言，激烈運動加上三高問題，容易誘發相關疾病。

近年社群媒體美照、登山分享，帶動登山熱，部分山友追求獵奇走法，開發Ｏ型、Ｌ型縱走，甚至越野跑，如「谷關七雄」流行「八唐縱走」、「尾東縱走」，甚至還有「蝶夢八唐」等曲折走法，雖可見更多美景，但行程至少增加三分之一，對體能、耐力與專注力消耗大，事故風險隨之升高。

余易祐說，即使是中級山域，遇雨、起霧或天黑極易迷途、滑落或受傷，救援時常見受傷或受困者只穿休閒鞋、攜帶少量飲水，缺乏保暖、防雨裝備，也沒有導航、頭燈及緊急電力等基本裝備。

他強調，攀登前規畫不足，只憑網路簡介或他人經驗即貿然登山，未詳查氣象、路線難度、管制資訊與通訊狀況，也未評估自身體能與經驗，甚至獨攀，遇突發狀況很難自救。

苗栗縣消防局說，山區下午易起霧，遊客如忽略時間掌控，發覺天色變暗時驚慌失措且失去方向，更容易迷途；加里山有三條路線，鄰近的哈堪尼山獵徑、小徑多，常有人臨時起意轉往哈堪尼山，忽略下山時程而迷路。

