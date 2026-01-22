「北榮鳳林分院關40床」傳言引關注 院方澄清：未拒收病人

台北榮總鳳林分院要關40床？社群Threads上有人討論，「鳳林分院正準備關閉，有40床的病人要轉至玉里分院，但玉里分院也因醫師離職而關床，導致病人無法長期入住。」對此，台北榮總玉里及鳳林分院院長胡宗明澄清，近期確實因設置住宿式長照機構調整病床，但醫院不會拒收病人，部分患者不符合住院條件無法收治，如嚴重自閉症等需長期安置個案。

胡宗明表示，鳳林及玉里分院皆屬綜合型地區醫院，同時也收治精神疾病住院患者，包括憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症等。鳳林分院調整病床，主要是今年起承接衛福部長照相關計畫，設置住宿式長照機構，預計分三年開設病床，今年30、40床，明年70床，後年70、80床，總計180床，並將已不需治療的慢性病人轉至住宿機構，調整舊有病房。

依統計，鳳林分院精神病床有50多床，目前有40多名患者入住，玉里分院病床數更多，急性病床70張、慢性病床700張、精神護理之家有500至600張床；鳳林分院今年預計有3名新進精神科醫師，玉里也會有2名新進醫師，分別為家醫科及婦產科，應不會有醫師不足而關床的情況。

胡宗明指出，對於不適合住進住宿式機構的病人，院方會幫忙安排轉院，如轉至玉里分院社區復健病房等，目前正陸續轉出。就在記者詢問時，花蓮縣衛生局也向胡宗明詢問、關心醫院病床安排。

春節即將到來，位於偏鄉的鳳林分院，及玉里鎮最大的玉里分院，如何開診？胡宗明說，今年因應衛福部緩解急診壅塞，鳳林分院春節會開設內科、外科相關門診。玉里醫院平時門診就醫約500、600人，春節也有外地遊客、返家鄉親有就醫需求，今年初一開設心臟內科、初三精神科、初五家醫科門診，並備有待命醫護人力，如果急診壅塞，將緊急啟動備用門診，協助病人獲得醫療服務。