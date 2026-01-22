彭啓明：3月邀地方政府訂定減碳具體措施
總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部長彭啓明在會後記者會說，地方政府減碳不能只是煙火式的宣示，環境部3月將與地方政府開會，訂定實質減碳措施。
彭啓明表示，行政院去年通過6大部門的減碳行動目標，目前仍在彙整預計達到的成效，近期就會公布，公布後地方政府也應配合。
彭啓明提到，現在很多地方政府宣稱減碳，但不希望變成只是煙火式的宣示，而是要有實質成效。不能地方的減碳只靠經濟部的台電來減，必須有更多減碳實際作為，減碳必須中央與地方一起來做。
彭啓明指出，預計3月將邀地方政府進行工作坊，訂定地方的減碳措施，並規劃地方政府可依循的減碳工作指引，地方必須編列相對應的減碳預算，目前有9個地方政府都有減碳自治條例，希望訂了就要真正落實。
針對政府將籌設的行政法人氣候調適韌性中心，彭啓明表示，是環境部與國科會討論出來的，主要是雖然目前很努力減碳，但氣候仍在變化，目前的架構無法應付未來的氣候調適，因此需要打造一個國家氣候變遷的調適韌性中心，初期費用由今年收到的碳費支應。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言