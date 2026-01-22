快訊

產婦急送醫三度早產 台北醫院深夜動員接生僅1320克男嬰

中央社／ 新北22日電
面對曾2次早產病史的高風險個案，醫院啟動高危險妊娠產兒照護團隊，平安接生體重僅1320公克男嬰。 圖／取自衛福部台北醫院官網
面對曾2次早產病史的高風險個案，醫院啟動高危險妊娠產兒照護團隊，平安接生體重僅1320公克男嬰。 圖／取自衛福部台北醫院官網

懷孕僅28周的蔡姓產婦，因深夜劇烈腹痛緊急送至衛福部台北醫院。面對曾2次早產病史的高風險個案，醫院啟動高危險妊娠產兒照護團隊，平安接生體重僅1320公克男嬰。

台北醫院發布新聞稿指出，婦產科主任林峻宏表示，產婦到院時已屬高度風險個案，考量其過往曾歷經2次早產，深夜啟動高危險妊娠產兒照護團隊。

他表示，團隊是由婦產科與兒科醫師、呼吸治療師、放射師、5B護理站與新生兒病房護理人員等人組成，寶寶出生時體重僅1320公克，發育尚未完全，轉入新生兒加護病房持續觀察。目前母子平安。

林峻宏表示，每一秒都是關鍵。從接生、急救到穩定生命跡象，靠的是高危險妊娠產兒照護團隊長期以來形成的默契與作業流程。

台北醫院院長鄭舜平表示，這場深夜緊急救援，是跨團隊在高風險情境下的即時應變與接力合作的成果。高危險妊娠的處理不能等，醫院具備完善的急重症應變機制，能在病人送達的第一時間止血、安胎或進行新生兒急救，避免因長途轉診而錯失黃金救援時機。

