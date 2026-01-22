交通部建綠色運輸服務平台 揭露民眾碳排量

快訊

中央社／ 台北22日電

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」。根據交通部長陳世凱提出報告，將建置「綠色運輸服務平台」，預定6月啟用，揭露民眾碳排放量，提升使用公共運輸意願。

陳世凱在會中報告「運輸部門減碳行動」，2026年起的新制度中，有一項是推動建置「綠色運輸服務平台」，透過結合TPASS常客優惠與運輸資料流通服務平台（TDX）的標準資料，提供多元回饋機制。

交通部盼經由「綠色運輸服務平台」，結合減碳趨勢揭露民眾碳排放量，提升民眾使用公共運輸意願。

根據交通部規劃，「綠色運輸服務平台」預定6月正式上線，3月由交通部領頭所有員工實踐綠色運輸里程登錄，4月17日「世界公共運輸日」啟動平台推廣。

陳世凱提到交通部的減碳措施，還包括加速推動商用車電動化及無碳化、完備人行道與自行車環境、推動智慧運輸並聚焦AI偵測蒐集路況、推動永續航空燃油（SAF）、推動海運減碳。

在海運減碳的具體措施，包括協調中油公司7月於基隆港、12月於高雄港，提供生質燃油，116年至118年，推動全國內水載客船舶電動化，計畫完成後，估計每年節省燃油超過200萬公升，減少碳排放約5279公噸。

碳排放 公共運輸 交通部長

