護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程

台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。

這起醫療暴力事件發生在21日凌晨，一名林姓男子受傷被送到台中澄清醫院中港分院，因不願接受治療欲離院，一名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打，導致腦震盪等傷害，警方獲報到場將林男依法送辦。

事發後包括中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會紛紛發聲明譴責，呼籲司法機關從嚴偵辦，並檢討修法完善第一線醫護安全保障。

衛生福利部今晚透過新聞稿表示，院方已於第一時間通報警方處理，並依「滋擾醫療機構秩序或妨礙醫療業務案件通報與處置標準流程」，通報台中市政府衛生局，主動向施暴者提告，依刑法相關規定另案送地檢署。

衛福部強調，將密切注意判決，依「醫療法」第24條第2項予以積極裁罰，對施暴份子絕不寬貸，並已請醫院協助當事人，予以積極關懷協助。

根據「醫療法」相關規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨礙醫療業務執行，致生危害醫療安全或其設施。

違反前述規定者，衛福部表示，衛生局可處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，警察機關應協助排除或制止；如涉及刑事責任者，應移送該管檢察官偵辦。此外，同法亦規範醫療機構應採必要措施，以確保所有醫事人員執行醫療業務時的安全。

衛福部強調，未來將持續改善醫療環境，並邀請相關團體推展醫療暴力防範與處置相關流程優化，以保障第一線醫護人員的人身安全，共同維護全民安定有序的就醫權益。