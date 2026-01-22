彭啓明：2021至2025年減碳 創台灣歷來最佳績效
總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部長彭啓明表示，2021年至2025年台灣的減碳成績是有史以來最有績效。
彭啓明今天出席會議，並在會中報告「淨零轉型階段成果與未來展望暨環境部門減碳行動」。
彭啓明公布2021年至2025年溫室氣體管制成績單，他說，這段期間台灣的減碳成績是有史以來最有績效，6大部門（能源、製造、運輸、住商、農業與環境）的溫室氣體減量都很顯著，2023年淨排放量較2005年基準年下降4.64%，2024年淨排放量較基準年下降6.70%，以最新國家清冊及國家發展趨勢，運用模型推估2025年較基準年下降約9%。
不過，彭啓明坦言，未來挑戰愈來愈大，2025年設定具高度挑戰性的台灣減碳新目標，2030年以比基準年減量28%加減2個百分點為目標，也就是未來每年減量要有4%的成長。
針對6大部門依氣候法提出的第3期溫室氣體減量行動方案，彭啓明表示，行政院核定中，已盤點確認納入20項旗艦計畫及80項自主減量計畫，並已辦理公聽會，未來22縣市政府將依院核定的行動方案，於2026年研提第3期執行方案，環境部將依氣候法落實年度成果管考及資訊公開。
彭啓明指出，考量國內立法與全球變局等不確定因素，如光電環評修法、美國退出聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、貿易壁壘等，這些都是不利影響，政府將運用多元彈性作法來補強，穩健落實階段減碳目標。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言