彭啓明：2021至2025年減碳 創台灣歷來最佳績效

中央社／ 台北22日電
環境部長彭啓明。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
環境部長彭啓明。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部彭啓明表示，2021年至2025年台灣的減碳成績是有史以來最有績效。

彭啓明今天出席會議，並在會中報告「淨零轉型階段成果與未來展望暨環境部門減碳行動」。

彭啓明公布2021年至2025年溫室氣體管制成績單，他說，這段期間台灣的減碳成績是有史以來最有績效，6大部門（能源、製造、運輸、住商、農業與環境）的溫室氣體減量都很顯著，2023年淨排放量較2005年基準年下降4.64%，2024年淨排放量較基準年下降6.70%，以最新國家清冊及國家發展趨勢，運用模型推估2025年較基準年下降約9%。

不過，彭啓明坦言，未來挑戰愈來愈大，2025年設定具高度挑戰性的台灣減碳新目標，2030年以比基準年減量28%加減2個百分點為目標，也就是未來每年減量要有4%的成長。

針對6大部門依氣候法提出的第3期溫室氣體減量行動方案，彭啓明表示，行政院核定中，已盤點確認納入20項旗艦計畫及80項自主減量計畫，並已辦理公聽會，未來22縣市政府將依院核定的行動方案，於2026年研提第3期執行方案，環境部將依氣候法落實年度成果管考及資訊公開。

彭啓明指出，考量國內立法與全球變局等不確定因素，如光電環評修法、美國退出聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、貿易壁壘等，這些都是不利影響，政府將運用多元彈性作法來補強，穩健落實階段減碳目標。

彭啓明 減碳 環境部

